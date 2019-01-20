سيطرة أوروبية على بطولة «الشوزن تراب» للرماية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فرض الرماة والراميات من أوروبا، وبينهم أبطال عالم ونجوم الألعاب الأولمبية سيطرتهم على بطولة ماراثون الشيخ محمد بن أحمد بن محمد آل مكتوم لرماية «الشوزن تراب 2019» في نسختها الأولى، بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الرجال والسيدات، والتي اختتمت الخميس الماضي، واستضافها نادي العين للفروسية والرماية والغولف لثلاثة أيام، ونظمتها شركة تارجت لإدارة الأندية. شهد اليوم الختامي وقام بتكريم الفائزين البطل الأولمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم رئيس اللجنة المنظمة، والعميد خليفة بطي الشامسي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، وخالد سعيد الكعبي مدير ميادين الشوزن. وفاز في الرجال الرامي الروسي ألكسي أليبوف بالذهبية، وعادت الفضية للبريطاني آرون هيدينغ، بينما ذهبت البرونزية للرامي ديفيد كوستاليكي من التشيك. ولدى السيدات، توجت الرامية البريطانية شارلوت بالذهبية، وحلت مواطنتها جورجينا روبيرت ثانية، وثالثة الأميركية ماكينزي.