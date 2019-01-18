منتخب لبنان يكرِّس العقدة لكوريا الشمالية ويودع آسيا

المصدر: جوني جبور - دبي

واصل المنتخب اللبناني فرض عقدته التاريخية على نظيره الكوري الشمالي، بعد أن نجح «منتخب الأرز»، أمس، في الفوز على منتخب كوريا الشمالية «4-1» في مباراة جمعتهما على استاد الشارقة لحساب ختام مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات حتى الأول من فبراير، في لقاء لم يشفع للبنانيين الفوز بنتيجته وخطف أولى نقاطهم الثلاث للتأهل إلى ثمن نهائي البطولة، ليودع «منتخب الأرز» برفقة الكوريين من دور المجموعات.

وفي تفاصيل المباراة، جاءت البداية سريعة من قبل منتخب كوريا الشمالية، قبل أن تترجم الفرص في الدقيقة التاسعة إلى افتتاح التسجيل، ومن ركلة حرة مباشرة نفذها بنجاح المهاجم بارك كوانغ ريونغ، إلا أنه سرعان ما استعاد «منتخب الأرز» اتزانه، ونجح في التعديل في الدقيقة 27، عقب تسديدة ناجحة من داخل منطقة الجزاء للاعب خط الوسط جورج ملكي، سكنت الشباك الكورية الشمالية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل «1-1». ومع انطلاق الشوط الثاني، عاود «منتخب الأرز» ضغطه على الشباك الكورية، ما أسفر في الدقيقة 65 عن نجاح المهاجم هلال الحلوة في تسجيل الهدف الثاني، قبل أن تشهد الدقيقة 78 احتساب الحكم الأسترالي، كريستوفر بيرث، ركلة جزاء لمصلحة لبنان، ارتقى لتنفيذها بنجاح حسن معتوق، وأضاف الحلوة الرابع في الوقت بدل الضائع.