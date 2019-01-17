ترشيح 10 حكام للمشاركة في بطولة دبي للجواد العربي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي عن أسماء الحكام الدوليين، الذين سيشاركون في إدارة النسخة السادسة عشرة للبطولة، التي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، وهي البطولة التي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتبلغ قيمة مجموع جوائز البطولة أربعة ملايين دولار، بمشاركة أبرز وأجمل الخيول من الإسطبلات المحلية والعالمية، ويصاحبها معرض دبي الدولي للجواد العربي.

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة، أمس، مراسم قرعة اختيار الحكام الدوليين، في مؤتمر صحافي بحضور مدير عام بطولة دبي للجواد العربي، قصي عبيدالله، والمنسق العام، عادل الفلاسي، والمدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، عبدالعزيز المرازيق.

وأسفرت القرعة عن اختيار 10 حكام دوليين، بجانب الأسترالي جراهام سميث، والإيطالي فرانسيسكو سانتورو، والفرنسي ريتشارد بيلستروم، والنمساوي فرديدناند هومير، والروسية إيرينا ستاجلر، والبلجيكية فان مارتين، والبرازيلي لويز روكو، والأميركي جورج جالين، والألمانية ميشيلا وادنر، والهولندي كيدس باكير، وداخل قائمة الاحتياطي كل من: الأميركي تيري هولمس، والإنجليزية جواني لوي.

وأكد قصي عبيدالله أن اختيار الحكام دائماً يتم وفق معايير محددة، في مقدمتها أن يكون الحكم دولياً، وأن يكون ممارساً للتحكيم في البطولات الأخيرة.

وقال في تصريحات صحافية: «الترتيبات بدأت للنسخة الجديدة، والتي دائماً تكون محط أنظار جميع الملاك والمربين والمدربين ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً على المستوى الخليجي والعربي والدولي، كما أن هذه البطولة تكون الدولية الأخيرة بعد بطولتي أبوظبي والشارقة، ما يجعل المحطة الأخيرة مهمة لجميع الخيول».

وأضاف: «نتوقع أن يزيد العدد على الموسم الماضي، خصوصاً أن بطولة دبي تعد الحدث الأبرز في روزنامة المشاركة العالمية للخيول الأبطال في كل عام، وهو ما شهدناه في النسخ الماضية، إذ شارك في النسخة الأخيرة 220 جواداً تنافست في ألقاب 16 شوطاً».