الاتحاد الآسيوي: «الإمارات 2019» تكسر الأرقام القياسية لنسخة أستراليا

المصدر: أبوظبي - د.ب.أ

كسرت كأس أمم آسيا «الإمارات 2019» لكرة القدم الأرقام القياسية الرقمية التي تحققت في النسخة الماضية من البطولة القارية، والتي أقيمت في أستراليا 2015، وذلك خلال أسبوع واحد فقط من بدء منافسات النسخة الحالية، وبحسب ما أكده الاتحاد الآسيوي في بيان صحافي.

وحصدت القنوات المختلفة للاتحاد القاري حتى الآن 122 مليون متابعة منذ بدء منافسات البطولة في الإمارات، وتستمر المتابعة في الارتفاع كل يوم مع المزيد والمزيد من الإثارة مع أكبر نسخة لكأس آسيا عبر تاريخها من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للاتحاد الآسيوي.

وذكر الاتحاد على موقعه في الإنترنت، أمس، أن صفحة كأس آسيا بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» سجلت متابعة ما يقرب من 40 مليون شخص، في الوقت الذي سجل فيه حساب البطولة بتطبيق مشاركة الصور «إنستغرام» أكثر من 49 مليون مشاركة للصور التي التقطت خلال منافسات البطولة الحالية.

وتواصل مقاطع الفيديو جذب الانتباه، حيث سجلت أكثر من 9.7 ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب» لمشاهدة إجمالي 14.1 مليون دقيقة من المحتوى، وشاهد أكثر من 1.5 مليون مشاهد عربي مقاطع الفيديو عبر حساب الاتحاد الآسيوي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي داتو ويندسور في تصريحات صحافية: هذه الأرقام الهائلة تم تحقيقها خلال أسبوع واحد فقط منذ بداية منافسات البطولة القارية في الإمارات، وهي تعزز رؤية ورسالة الاتحاد للتواصل بشكل أفضل مع جماهيرنا المتحمسين.