خالد عيسى: أشارك في المباريات باستخدام «مخدِّر آلام»

المصدر: معاذ كمبال ــ العين

قال حارس مرمى المنتخب الوطني، الدولي خالد عيسى، إنهم غير راضين عن الأداء الذي قدموه في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 حتى الآن، معتبراً في الوقت نفسه أنهم يحققون نتائج مرضية ساعدت المنتخب على التأهل لدور الـ16 من البطولة، متصدراً المجموعة الأولى، وبسجل خالٍ من الخسارة، لافتاً إلى أن الفترة الحالية ليست لانتقاد الأداء، وإنما تقديم الدعم للمنتخب لمواصلة المشوار.

وأكد عيسى في تصريحات صحافية أنه يجب التركيز على النتائج التي يحققها المنتخب الوطني، وليس طريقة الأداء، وقال: «نحن غير راضين عن أنفسنا، ولكن بالنظر إلى الأمر بواقعية فإن النتائج هي التي تحقق البطولات، وليس الأداء الذي نقدمه، فنحن حققنا نتائج جيدة حتى الآن، والدليل أننا تصدرنا مجموعتنا بمن دون أي خسارة، وبالتأكيد نطمح إلى الأفضل».

وأشار الدولي خالد عيسى إلى أنه لايزال يتعالج من إصابة الخلع في أحد أصابع يده، وقال: «أتلقى العلاج اللازم بصورة يومية، وفي المباريات استعمل المخدر من أجل المشاركة، حتى لا أحس بالألم، بينما في التدريبات أشارك بوضع كمادات خاصة».

وكان بعض من الجماهير انتقد بعض لاعبي المنتخب عقب نهاية مباراة تايلاند، أول من أمس، التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، بسبب عدم تقديمهم أداءً مقنعاً. وقال خالد عيسى في رده على سؤال المطالب بصورة دائمة على الأداء: «دعونا من المنتخب الوطني، في نادي العين دائماً ما يقول الإعلاميون إننا نحقق أداءً باهتاً، ولكن هم لا ينظرون إلى المحصلة، أنظروا إلى السنوات الثلاث الأخيرة في فريق العين».

وحول صعوبة المواجهة التي تنتظر المنتخب في دور الـ16، والتي ستتحدد هوية الفريق المنافس بنهاية جميع مباريات مرحلة المجموعات، قال خالد عيسى: «منذ دخولنا إلى البطولة ندرك أن كل مباراة نخوضها لن تكون سهلة، بالتأكيد لقاء الدور الثاني سيكون أصعب، ولكن نحن جاهزون له بكل تأكيد، وسنعمل على مضاعفة جهودنا من أجل الاستمرار في مشوار المنافسة».

وأثنى حارس المنتخب الوطني على الوقفة الجماهيرية الكبيرة التي حصل عليها «الأبيض» في مشوار البطولة حتى الآن، وقال: «أود أن أشكر كل من وقف خلفنا منذ بداية المشوار، فجهودهم على العين والرأس، ونحن نشكرهم على وقفتهم، ونتطلع إلى المزيد منهم، ووجودهم في الملعب ضروري للغاية، ونأمل أن نكون نحن في الموعد لرد التحية لهم بتحقيق الانتصارات المتواصلة».