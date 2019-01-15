العين في المركز 100 بتصنيف أندية العالم

المصدر: معاذ كمبال - العين

قفز فريق العين 32 مركزاً، في تصنيف موقع «فوتبول داتابيز» العالمي لشهر يناير لعام 2019 لأقوى أندية كرة القدم في العالم، واحتل المركز رقم 100 لأول مرة في التاريخ، وذلك عطفاً على المستويات القوية التي قدمها في مشاركته في مونديال كأس العالم للأندية لكرة القدم نهاية الشهر الماضي، التي وصل فيها للمباراة النهائية، قبل أن يخسر على يد ريال مدريد الإسباني 1-4.

وعلى مستوى أندية دوري الخليج العربي احتل «البنفسجي» المركز الأول، وجاء من بعده شباب الأهلي ثانياً والجزيرة ثالثاً والوحدة رابعاً والنصر خامساً.

وقال رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «يحتل الزعيم في التقييم العالمي للأندية الموقع 100 ومنذ شهر اغسطس 2016 حتى تاريخ اليوم تقدم الزعيم في الترتيب من 1575 نقطة الى 1613 أي أكثر من 38 نقطة، ويعتبر أكبر عدد نقاط تم الحصول عليه في تاريخ النادي».

وأضاف: «أفضل ترتيب تحقق في تاريخ النادي هو في سبتمبر 2016، وهو المركز 95 وبنقاط 1595، وتصبح المنافسة قوية جداً بدخول مجموعة الأندية 100، وتحتاج إلى عدد نقاط أكبر للتقدم في الترتيب، وكل التوفيق للزعيم، وبإذن الله القادم أجمل وأفضل».

وحقق «الزعيم» هذه الطفرة الكبيرة في التصنيف بسبب المشاركة التاريخية في كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر الماضي، إذ فاز على تيم ويلغنتون النيوزلندي، ممثل قارة أوقيانوسيا، بركلات الترجيح 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (3-3)، فيما فاز على الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة.

وفي الدور نصف النهائي استطاع أن يتخطى عقبة فريق ريفير بليت الأرجنتيني حامل لقب كوبا لبرتادوريس بنتيجة 5-4، عقب نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي (2-2)، فيما خسر في المباراة النهائية على يد ريال مدريد حامل اللقب بنتجية 1-4.

32

مركزاً قفزها العين

في تصنيف موقع

«فوتبول داتابيز»

العالمي لشهر يناير

2019.