"الشارقة" في السعودية لإقامة معسكر خارجي تحضيرا للدوري

المصدر: منصور السندي-الشارقة

وصلت اليوم السبت الى مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، بعثة فريق الشارقة لكرة القدم لإقامة معسكر إعدادي قصير يستمر لمدة 12 يوما استعدادا لمباريات الدور الثاني لدوري الخليج العربي، إذ يخوض الشارقة خلال معسكر السعودية مباراتين وديتين أمام القادسية السعودي 19 الجاري ومباراة أخرى 23 الجاري وسيتحدد الفريق المنافس، علما أن الشارقة يتصدر حاليا ترتيب فرق الدوري الإماراتي.

وذكر نادي الشارقة في بيان صحافي أنه كان في استقبال البعثة في السعودية عند وصولها الى السعودية وفد من نادي القادسية يتكون من رئيس مجلس الجمهور رمزي بن مازن واداري الفريق فهد الشرفاء ووليد الحجاج رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية، إذ قاموا بتوزيع الورود على أفراد بعثة الفريق.

وتضم بعثة الشارقة 43 عضواً بينهم 26 لاعبا، علما أن البعثة كانت قد غادرت عبر مطار الشارقة بقيادة مدير الفريق عبد العزيز محمد يغيب عن صفوف الفريق كلا من سيف راشد والحسن صالح لتواجدهما مع المنتخب الوطني المشارك في كأس اسيا وكذلك المحترف الأوزبكي واوتابك شوكوروف المشارك مع منتخب بلاده في كأس آسيا.