إيران يخشى سرعة فيتنام

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يسعى منتخب إيران لحسم تأهله إلى الدور الثاني من بطولة كأس أمم آسيا مبكراً، عندما يواجه منتخب فيتنام في الثالثة عصر اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة أبوظبي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

يدخل المنتخب الإيراني المباراة بروح معنوية مرتفعة، بعد تصدره المجموعة بعد الجولة الأولى برصيد ثلاث نقاط، من فوز هو الأكبر في البطولة حتى الآن على اليمن بخمسة أهداف نظيفة، ويهمه مواصلة انتصاراته والوصول للنقطة السادسة قبل المواجهة الحاسمة والصعبة مع نظيره العراقي في ختام الدور الأولى 16 الجاري.

لكنه في المقابل يخشى عناد وسرعة منتخب فيتنام، الذي ظهر بقوة وكاد يخرج متعادلاً أمام العراق، الذي لم يفز إلا في الدقيقة 90 (3-2)، فرغم قلة خبرة فيتنام في البطولة، إلا أنه منتخب واعد، ويملك قدرات فنية وبدنية كبيرة، قد تخلق مصاعب جمّة للإيرانيين.

وقدم المنتخب الإيراني أوراق اعتماده بقوة في المباراة الأولى أمام اليمن، وظهر الفريق بصورة تعكس مدى استفادة لاعبيه من المشاركة في مونديال روسيا، وامتاز الفريق بالتنظيم الجماعي والمهارات العالية لمعظم لاعبيه، والقوة الجسمانية التي ستكون عاملاً مهماً في حسم الكثير من الأمور داخل الملعب.

ويعتمد الفريق بشكل كبير على مهارة وخبرة نخبة من لاعبيه، بقيادة هداف الفريق مهدي طارمي، الذي يتصدر قائمة هدافي فريقه بهدفين في مرمى اليمن، وسردار أزمون وقائد الفريق سيد أشكنان.

ورغم أن الترشيحات تصب في مصلحة إيران لفارق الخبرة والإمكانات، إلا أنه على الميدان تبقى كل الأمور مفتوحة في مباراة ليست واضحة المعالم.