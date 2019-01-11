حارس العراق: فرصة العرب صعبة.. ولقب آسيا لليابان

المصدر: الامارات اليوم

قال حارس مرمى المنتخب العراقي، جلال حسن، إن «فرصة المنتخبات العربية في الفوز ببطولة كأس أمم آسيا في نسختها الحالية صعبة، مقارنة بالمنتخبات الآسيوية الأخرى، على رأسها المنتخب الياباني الذي يرشحه للفوز باللقب».

وأضاف حسن لـ«الإمارات اليوم»، أن «النسخة الحالية تضم منتخبات آسيوية قوية جداً شاركت في كأس العالم الأخيرة في روسيا، وهي أكثر جاهزية فنياً من المنتخبات العربية للمنافسة على اللقب».

وتحدّث حسن عن النسخة الحالية لأمم آسيا، وفرصة المنتخب العراقي في المنافسة على اللقب، والمنتخب العربي الذي يمكنه الذهاب بعيداً في النسخة الحالية، عبر الحوار التالي:

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.