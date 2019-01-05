اللجنة الأمنية لبطولة كأس آسيا تحث الجماهير على التشجيع المثالي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أكدت قوة التأمين المشتركة للفعاليات (اللجنة الأمنية لبطولة كأس آسيا) جاهزيتها لتأمين سلامة الجمهور الذي سيحضر منافسات بطولة كأس آسيا.

وأعلنت اللجنة في بيان، أمس، جاهزية الفرق الأمنية والشرطية، المكلفة تأمين فعاليات البطولة، والخطط التفصيلية النهائية لسلامة اللاعبين والوفود المشاركة في البطولة، وذلك بدعم وتوجهات القيادة الرشيدة، للعمل على عكس القيم الحضارية الأصيلة في الكرم والضيافة التي تميز الإماراتيين، وبالحفاوة والمستوى الراقي في التنظيم، وتأمين كل الفعاليات والبطولات التي تقام في العاصمة أبوظبي.

وحثت اللجنة الجماهير على الالتزام والتشجيع بروح رياضية، خلال مباريات البطولة التي ستقام على ملاعب أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وبمشاركة 24 منتخباً، والتعاون مع عناصر الشرطة من أجل الإسهام في إنجاح هذه البطولة على نحو يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات.

وأشارت اللجنة الأمنية إلى التركيز على تأمين مسارات الجمهور والحركة المرورية قبل وبعد المباريات، لضمان نجاح التظاهرة القاريّة، وسط أجواء من الإثارة والتشجيع، وبروح رياضية عالية.

كما أكدت وضع كل الإمكانات البشرية والفنية لضمان توفير الراحة للمنتخبات والمشجعين، وسلاسة حركتهم بين المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات. وأشارت إلى أنه سيتم استخدام العديد من الأنظمة الذكية لتخفيف الازدحام المروري، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات.