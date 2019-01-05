حمدان بن محمد يرعى حفل افتتاح أمم آسيا «الإمارات 2019»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

يرعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل افتتاح نهائيات كأس آسيا (الإمارات 2019) في الساعة الـ7:30 من مساء اليوم، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال البطولة التي تستضيفها الدولة في أبوظبي، ودبي، والعين، والشارقة، بمشاركة 24 منتخباً، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

وسيبدأ الحفل، الذي يستغرق 13 دقيقة، بأوبريت يحمل عنوان «زانها زايد»، ويشارك فيه الفنانون: حسين الجسمي وعيضة المنهالي وبلقيس أحمد، ويشمل وصلات تراثية إماراتية، فضلاً عن مشاركة نحو 600 شخص من المؤدين المحترفين من الإمارات، ومختلف أنحاء العالم، يقدمون ثلاث لوحات فنية، وفقرات مختلفة، بجانب نماذج للصقور الضخمة، ونموذج ضخم لكأس آسيا الجديدة.

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة تجهيزاتها لحفل استثنائي، ويتوقع أن يحظى الافتتاح بمتابعة قياسية حول العالم، وببث مباشر سيتابعه أكثر من 300 مليون مشاهد.

يذكر أن الجهة المنظمة للحفل هي نفسها التي نظمت فعاليات عالمية، على غرار حفل افتتاح كأس أمم أوروبا 2016.

وتعقب الحفل مباراة المنتخب الوطني مع نظيره البحريني في الثامنة مساء، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم، أيضاً، منتخبَيْ تايلاند والهند، ويأمل الأبيض أن ينافس في اللقب بجاهزية كاملة، بقيادة مدربه الإيطالي زاكيروني.

وتعتبر المرة الثانية، التي تستضيف فيها الدولة كأس آسيا، بعد عام 1996، التي حصد فيها المنتخب الوطني المركز الثاني، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام السعودية في المباراة النهائية، لكن هذه البطولة تعد أكبر حدث رياضي على أرض الدولة، خصوصاً أنها تضم 24 منتخباً للمرة الأولى، بعد أن جرت العادة أن يشارك فيها 16 منتخباً فقط.

نهيان بن زايد: نستقبل «عام التسامح» بالتجمع القاري

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، أن تنظيم بطولة كأس آسيا بنسختها الجديدة يمثل أهمية تاريخية كبيرة للدولة.

وتقدم سموه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لدورهم الريادي الداعم لتعزيز التقدم الرياضي بكل محاوره.

وقال سموه: «نستقبل (عام التسامح) باستضافة البطولة القارية، بمشاركة 24 منتخباً، لتواصل الإمارات ريادتها بنهجها ذي الرسالة السامية في ظل تعايش جميع الثقافات على أرضها، حيث تمثل الرياضة واستضافة البطولات الرياضية الكبيرة جسراً للتواصل والتقارب والتلاقي بين شعوب العالم، كما أنها ترسخ رسالة السلام التي تتبناها الدولة وقيادتها الرشيدة في نهجها الحكيم».

وأضاف سموه: «ترحب الدولة ــ بقيادتها الرشيدة وشعبها الأصيل ــ بجميع الوفود والمنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية التي ستقام تحت شعار (معا لنجمع آسيا)، وهي النسخة الأكبر بتاريخ البطولة التي ستجمع منتخبات وشعوب القارة في أرض الإمارات.. أرض زايد.. موطن التسامح والسلام والمحبة والوئام.. والتي دائماً ما تكون عند الموعد مع المناسبات والفعاليات الكبيرة، بما يبرهن على مكانتها العالمية، ومسيرتها الحافلة بالنجاحات الثرية».

- الحفل سيبدأ في الساعة 7:30 لمدة 13 دقيقة بأوبريت يحمل عنوان «زانها زايد»