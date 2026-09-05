رئيس الدولة يستقبل منتخب الإمارات لكرة اليد للشباب بمناسبة تأهله إلى كأس العالم 2027

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد، والجهازين الفني والإداري للمنتخب، بمناسبة تأهله إلى كأس العالم 2027.

وهنأ سموه المنتخب والجهازين الفني والإداري والجماهير بهذا الإنجاز، معرباً عن تطلعه إلى أن يشكل حافزاً للرياضة الإماراتية في مختلف الألعاب.. كما هنأهم بتحقيق المركز الثاني في بطولة آسيا الـ19 للشباب.

وقال سموه إن هذا الإنجاز الرياضي، على الساحتين الآسيوية والدولية، يبعث على الفخر، ويشرّف الرياضة الإماراتية.

وأكد سموه أهمية مواكبة الرياضة الإماراتية ما تشهده الدولة من تطور وتقدم في مختلف المجالات التنموية، كونها جزءاً أساسياً من منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.