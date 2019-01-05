الأبيض يعانق البحرين اليوم في بداية رحلة «الحلم الآسيوي»

المصدر: منصور السندي وإبراهيم الديب - أبوظبي

يستهل المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، رحلة البحث عن لقب كأس آسيا 2019، حيث ضربة البداية أمام المنتخب البحريني الساعة 8:00 مساءً على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

ويأمل المنتخب أن يدشن البطولة بالفوز، حتى تكون مهمته ميسرة في الدور الأول، حيث الرهان على صدارة المجموعة الأولى لإكمال الطريق حتى الأول من فبراير المقبل، حيث الموعد مع نهائي النسخة الـ17.

وتبدأ مباراة المنتخب بعد حفل الافتتاح الذي تم تجهيزه بشكل مميز احتفاء بالبطولة القارية التي تقام في ضيافة الإمارات للمرة الثانية بعد 1996، لكنها للمرة الأولى في تاريخها تجرى بمشاركة 24 منتخباً. وضمن المجموعة نفسها يلتقي منتخبا تايلاند والهند غداً على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وتتسم مواجهات المنتخب مع نظيره البحريني دائماً بالندية والإثارة، فيما يخطط الأبيض لتكرار سيناريو فوزه على البحرين 2-1 في 2015. ويأمل مهاجم المنتخب علي مبخوت، الفائز بلقب هداف النسخة الماضية بخمسة أهداف، في زيارة الشباك التي عرف طريقها من قبل بأسرع هدف في تاريخ البطولة، وبعد مرور 13 ثانية فقط.

ويعتبر هذا الظهور العاشر للمنتخب في تاريخ مشاركته في كأس آسيا، بعدما وجد في تسع نسخ سابقة، منذ بطولة 1980، حيث لايزال أفضل مركز له هو وصافة نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات، بجانب المركز الثالث في النسخة الماضية 2015.

واستعد الجمهور الإماراتي لدعم المنتخب في هذه البطولة، من خلال حملة قادها اتحاد الكرة، تحت شعار «قدام يالابيض»، وذلك لحشد أكبر عدد من الجمهور خلف المنتخب.

وجدد زاكيروني دماء المنتخب بعناصر جديدة، إذ سيظهر تسعة لاعبين يشاركون للمرة الأولى في البطولة من أصل 23 لاعباً تم اختيارهم في القائمة النهائية التي سيخوض بها الحدث. ولم تتحدد بعد مشاركة إسماعيل أحمد من عدمها في لقاء اليوم.

ويعوّل زاكيروني على عناصر الخبرة والشباب، مثل قائد المنتخب إسماعيل مطر، والحارس علي خصيف، والهدافين علي مبخوت وأحمد خليل، وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل، والعناصر الشابة علي سالمين، وسيف راشد، وخلفان مبارك.

وأقام الأبيض ثمانية معسكرات، خاض خلالها 18 مباراة.

وتميل كفة المنتخب تاريخياً أمام البحرين، إذ التقيا 26 مرة، فاز الأبيض في 13، والبحرين في خمس مباريات.

ويعتبر البحرين ثاني أقوى منتخبات المجموعة الأولى بعد الأبيض، ويقوده المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، الذي فاز في آخر تجاربه الودية على كوريا الشمالية 4-صفر.

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