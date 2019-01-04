كوريا الشمالية تتطلع للعب دور «الحصان الأسود»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف مدير منتخب كوريا الشمالية كيم يوو المجموعة التي يلعب فيها منتخب بلاده إلى جانب منتخبات السعودية ولبنان وقطر بأنها الأقوى في بطولة أمم آسيا التي تنطلق غداً بلقاء الأبيض الإماراتي مع البحرين، مؤكداً أن ذلك يشجع على اللعب بشكل قوي من البداية من أجل تحقيق ما يطمح إليه الفريق.

وقال كيم يوو لـ«الإمارات اليوم»: «مجموعتنا تضم منتخبات قوية منها منتخب السعودية الذي فاز ببطولة آسيا في وقت سابق، وشارك في كأس العالم الأخيرة في روسيا، ولديه لاعبون جيدون، وبنظرة فنية يمكنني القول إن المنتخبات الأربعة قوية وقادرة على التأهل للدور الثاني للبطولة، لذلك لا يمكن أن نتوقع شيئاً قبل خوض أولى المباريات».

وأضاف أن ترشيح منتخب كوريا الشمالية ليظهر بمثابة الحصان الأسود في البطولة شيء مشجع على أن يقدم فريقه مستويات مميزة، واللاعبون يدركون أن عليهم عمل الكثير في المباريات، ولن ينظروا للتوقعات بقدر عمل المطلوب منهم.

وأضاف: «استعددنا للبطولة بمباراتين وديتين تعادلنا في الأولى مع فيتنام بهدف لمثله، وخسرنا أمام البحرين بأربعة أهداف نظيفة، لكننا في المباراة الأخيرة لعبنا بالصف الثاني، وفي كلتا المباراتين ظهر الفريق بأسلوب فني جيد، بما يعكس تطلعاتنا التي أتينا من أجلها وهي أن نحقق نتائج إيجابية، مؤكداً أن البطولة غير سهلة على أي فريق، ومن يرد التقدم نحو الأمام عليه أن يقدم أداءً جيداً، وهو هدفنا الحالي».

وتابع: «نركز الآن على المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي، وهو أقوى فريق في المجموعة، وأحد الفرق الأقوى في البطولة، ونعلم أنه غير في صفوفه عن المنتخب الذي شارك في المونديال الأخير، لكن يبقى فريقاً متمكناً، ومرة أخرى أقول إن هذه المجموعة صعبة، بل نلعب في مجموعة الكل يطمح فيها للصعود، وقد شاهدنا المنتخب السعودي في مباراته أمام كوريا الجنوبية والفريق ظهر بشكل فني جيد».

وختم مدير الفريق: «سعيد لتواجدي في هذا البلد الجميل، وهذه ليست المرة الاولى التي أزور فيها الإمارات، فأنا دائم الحضور، وأشعر بالارتياح للأجواء العامة، خصوصاً المعسكر الاول في عجمان، حيث نتواجد في مكان هادئ ومثالي، ولسنا بعيدين عن الملعب الذي نتدرب به في نادي الحمرية كثيراً، وهو من العوامل الإيجابية، وعموماً أنا متفائل جداً، ولولا ذلك لما جئت مع المنتخب إلى هنا».

ويلعب كوريا الشمالية مباراته الافتتاحية في المجموعة مع منتخب المملكة العربية السعودية.

ويملك الفريق الكوري الشمالي ستة لاعبين مميزين يلعبون في الدوريات العالمية، منهم هان كوانغ سن، الذي يلعب في كالياري الإيطالي معاراً إلى بيروجيا الإيطالي، بينما يلعب مواطنه تشوي سونغ هيوك في نادي اريزو متصدر دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا، ولاعبان آخران في الدوري الياباني وآخران في سويسرا والنمسا، ويدربه لاعب المنتخب السابق يو كيم جيم.

كيم يوو: المنتخب السعودي الأقوى في المجموعة.