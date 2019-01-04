مهرجان ليوا الرياضي يصل محطته الختامية اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تُختتم اليوم منافسات مهرجان ليوا الرياضي (تل مرعب 2019)، وذلك بإقامة اليوم التاسع من أيام المهرجان، الذي يشهد المرحلة الثانية من صعود تل مرعب للسيارات. وتنطلق المسابقة مع فئات الستة وثمانية سلندر مفتوحة، وستة سلندر غاز وفئة الهايلوكس، حيث من المتوقع أن تشارك نحو 50 سيارة في اليوم الأخير.

وينتظر القائمون ومنظّمو المهرجان حضور أكثر من 40 ألف متفرج لمتابعة تفاصيل اليوم الختامي، خصوصاً أن الفئات المشاركة هي الأقوى من ناحية العزم والقوة والسرعة، وهناك مجموعة من الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في المواسم الماضية من الممكن أن تتحطم وتتهاوى اليوم مع الإعداد والتجهيز المسبق لكل المشاركين من أجل هذا اليوم.

وتمنح كل سيارة محاولتين لصعود التل وسيكون هناك تنظيم في دخول السيارات وآلية ضرب التل، بحيث تنتهي كل المحاولات الخاصة بالفئات الثلاث في الجولة الأولى، وتبدأ المرحلة الثانية والختامية لكل السيارات المشاركة. وعلى مرّ المواسم الماضية كانت المحاولة الأولى هي الأكثر تحقيقاً للأرقام بين كل المشاركين، لاسيما أن بعض السيارات تتعرض لعطل أو عائق فني يمنعها من تحقيق محاولة ثانية، ما يقلص العدد دائماً في المرحلة رقم 2، وتنخفض أعداد السيارات التي تدخل لضرب التل، ومن المتوقع أن تنتهي المنافسة في تمام الثانية بعد منتصف الليل.