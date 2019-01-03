إسماعيل مطر جاهز للقاء البحرين.. وصفوف الأبيض مكتملة

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

أدى المنتخب الوطني، أمس، أول مران له على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي، استعداداً لمواجهة المنتخب البحريني بعد غدٍ، على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن مباراة افتتاح منافسات البطولة القارية.

وشهد الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان تدريبات الأبيض، وحضر المران، كذلك، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة، عارف العواني، ورئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، ونائب رئيس الاتحاد، عبدالله الجنيبي.

وشارك في المران، الذي قاده المدير الفني، الإيطالي ألبرتو زاكيروني، ومساعدوه، جميع اللاعبين المختارين لقائمة البطولة الآسيوية، وعددهم 23 لاعباً، بقيادة قائد الفريق إسماعيل مطر.

وقال مدير الفريق، حسين سهيل، في تصريحات صحافية، إن «إسماعيل مطر سيكون جاهزاً للقاء الافتتاح أمام البحرين». وأضاف: الروح القتالية العالية، التي يؤدي بها اللاعبون تدريباتهم، استعداداً للبطولة تبشر بالخير، والمعنويات عالية، خصوصاً بعد التأكد من قدرة قائد المنتخب إسماعيل مطر على المشاركة، متى ما قرر المدير الفني ذلك، وننتظر وصول موافقة اللجنة الطبية للجنة المنظمة على ارتدائه القناع الواقي في وجهه، ليتمكن من اللعب دون خوف أو تشكيل خطورة على اللاعبين المنافسين.

وتابع: سيدخل الأبيض مباراة البحرين مكتمل الصفوف بعد خلوِّ القائمة من الإصابات، وسينخرط إسماعيل أحمد في التدريبات الجماعية اليوم، بعد أن أدى تدريباً منفرداً أمس، ونتمنى حضور الجماهير بكثافة لمؤازرة اللاعبين، ونحن واثقون من ذلك.

وعلى صعيد متصل، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً تنسيقياً مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني، بحضور علي حمد، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبشير عبدالخالق، منسق المجموعة الأولى، تم خلاله إطلاع اللاعبين على اللوائح المنظمة للبطولة.

ويؤدي الفريق مرانه الأساسي في السادسة من مساء اليوم على الملعب نفسه، استعداداً للقاء البحرين، ثم يؤدي تدريبه الأخير مساء غدٍ الجمعة، على استاد مدينة زايد الرياضية، الذي تقام عليه المباراة.

من جانبه، قال عبدالله الجنيبي إن جميع اللاعبين دخلوا أجواء البطولة بروح معنوية عالية، وكل تركيزهم منصبٌّ الآن على مباراة الافتتاح أمام البحرين.

وأضاف: ننتظر قيام جماهيرنا الكبيرة بدورها في دعم الفريق، خلال مبارياته في البطولة، وأهمها مباراة الافتتاح أمام البحرين، وحضورهم بكثافة سيزيد إحساس اللاعبين بالمسؤولية الكبيرة، كما أن دور اللاعبين من أصحاب الخبرة مهم في هذه المباراة، ويجب أن نكون حذرين أمام البحرين، الذي تطور مستواه في الفترة الأخيرة، وأن يحترم لاعبونا إمكانات المنافس واللعب بحافز كبير، من أجل تحقيق الفوز.

أحمد خليل: الجيل الحالي بحاجة إلى إنجاز جديد

قال مهاجم المنتخب، أحمد خليل، في تصريحات صحافية، إن «الجيل الحالي للمنتخب بحاجة لإنجاز جديد، يخلد اسمه في سجلات كرة القدم الإماراتية، خصوصاً على المستوى القاري»، معتبراً الحصول على اللقب الآسيوي هدفاً مشروعاً للأبيض.

وقال: كل اللاعبين يدركون عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعلمون أن الجميع يترقب مشاركة المنتخب في هذه النسخة، وهم يمنون أنفسهم بمشاهدة مباراة نهائية، يكون منتخبنا طرفاً فيها.

وطالب خليل الجماهير الإماراتية بالتوحد خلف المنتخب، وتشجيع اللاعبين بقوة، وقال إن «الإنجازات لا تتحقق بالأمنيات، بل بالعمل الجاد والمتواصل».

«نفديك بالأرواح يا وطن».. «تيفو» جمهور الأبيض

أكّد عبدالقادر حسن، المسؤول عن لجنة تنسيق روابط مشجعي الأبيض، أنه تم تخصيص ثمانية مواقع في الإمارات، لتجمع الجماهير التي ستحضر المباريات وتدعم الأبيض، وأنه قد تم توزيعها على إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى مدينة العين، وأن العمل يسير بسلاسة وتنسيق تامٍّ، لضمان نجاح المهمة الجماهيرية، بعد إقامة ورشة عمل قبل أيام، لتأكيد جاهزية العمل بأكمله، وإبلاغ الجميع بهذه المواقع، ومناطق صف الحافلات التي ستنقل الجماهير إلى استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وأضاف عبدالقادر حسن، في تصريحات صحافية: قمنا بتجهيز «تيفو» خاص بعنوان: «نفديك بالأرواح يا وطن»، وبعض اللافتات الخاصة، بشعارات مختلفة، مثل: «معاك يالأبيض»، و«إلى الأمام يالأبيض»، كما قمنا بتجهيز لبس موحد للرابطة، يحمل ألوان علم الإمارات، وسيتم تقسيم الجاليات مع بعضها بعضاً في مناطق مختلفة من الملعب لمساندتنا في التشجيع، ونتوقع حضور ما بين 8000 إلى 10 آلاف مشجع تحت قيادتنا، بالإضافة إلى الجماهير التي ستحضر بمفردها، ونشكر مؤسسة الإمارات للنقل، التي وفرت لنا أكثر من 60 حافلة، لنقل الجماهير.