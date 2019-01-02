المصدر: الامارات اليوم

محترف

اقترب أحد أندية الصدارة التي تتنافس على الصعود إلى دوري الخليج العربي من التخلي عن أحد أبرز هدافي الموسم الماضي، بعد أن غابت أهدافه الحاسمة، وتراجع مستواه في الفترة السابقة.

مشجعون

خصّصت رابطة مشجعي المنتخب العراقي في الإمارات تذاكر مجانية لجمهور أسود الرافدين في المباراة الأولى أمام المنتخب الفيتنامي، التي ستقام على استاد مدينة زايد ضمن بطولة كأس أمم آسيا.

أمستردام

سافر لاعب شباب الأهلي سالمين خميس، إلى أمستردام الهولندية، حسب ما نشر على حسابه في «إنستغرام»، إذ استفاد من إجازة الأسبوع التي منحها الجهاز الفني لشباب الأهلي للاعبين بسبب توقف المسابقات.