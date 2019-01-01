عبدالقادر حسن للاعبي المنتخب: استمتعوا بكأس آسيا وأعطونا كل ما عندكم

المصدر: منصور السندي - دبي

طالب مدير العلاقات العامة في اتحاد كرة القدم، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عبدالقادر حسن، لاعبي المنتخب الوطني بالاستمتاع بالمشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات، وتنطلق يوم السبت المقبل، وأن يقدموا كل ما عندهم في المستطيل الأخضر، وإسعاد الجمهور الإماراتي، مؤكداً أهمية أن يخوض نجوم المنتخب مبارياتهم في البطولة بتركيز عال جداً، وانضباط كبير في الملعب، وأن يسعى كل لاعب لإبراز موهبته وإمكاناته الفنية، والاستفادة من الزخم الكبير المصاحب للبطولة من الجوانب كافة، سواء الإعلامي أو الجماهيري، مشدداً على أهمية دعم الجميع للمنتخب، ووقوفهم بقوة خلفه، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود، معتبراً أن إقامة البطولة في الإمارات تعد فرصة تاريخية للجيل الحالي من اللاعبين.

وقال عبدالقادر حسن لـ«الإمارات اليوم»: «كأس آسيا تعد بطولة مهمة جداً، خصوصاً أنها تقام على أرضنا ووسط جمهورنا، لذلك فإن نجاح المنتخب وظهوره المشرف يعدد من نجاح هذا الحدث، ومطلوب من لاعبي المنتخب أن يعطوا كل ما عندهم، لأن أنظار الجميع تتجه نحوهم من أجل تحقيق إنجاز جديد لكرة الإمارات، وعليهم أن يحاول الاستمتاع باللعب في هذه البطولة، خصوصاً أن هناك لاعبين يشاركون للمرة الأولى مع المنتخب في كأس آسيا».