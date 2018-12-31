شعث: منتخب فلسطين يعوّل على مساندة الجمهور الإماراتي في كأس آسيا

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد عضو المجلس الأعلى للرياضة والشباب في فلسطين عضو بعثة المنتخب الفلسطيني المشارك في كأس آسيا بالإمارات، حسن شعث، أن الهدف من المشاركة في كأس آسيا، أكثر من المشاركة في البطولات الرياضية، وقال إن منتخب فلسطين يعوّل على مساندة الجمهور الإماراتي في كأس آسيا.

ويلعب المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثانية، التي تضم بجانبه كلاً من منتخبات سورية والأردن وأستراليا.

وقال شعث لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا من المشاركة واضح، وهو إرسال رسالة إلى العالم بأننا قادرون على أن نمارس الرياضة، ومن حقنا أن ننافس على المراكز المتقدمة، ولدينا القدرة على ذلك، على الرغم من المضايقات الهائلة التي تعيشها الرياضة في فلسطين».

وأوضح: «يضم المنتخب الفلسطيني تشكيلة مميزة من اللاعبين الشباب أصحاب الخبرة الذين يلعبون في الدوري المحلي، إضافة إلى المحترفين خارج فلسطين، ونتطلع في بداية التصفيات للوصول للدور الثاني من النهائيات، على أن نجتهد بشكل أفضل للعبور للأدوار التالية. وعن أبرز اللاعبين أوضح: قائد المنتخب الفلسطيني عبداللطيف البهداري، يعتبر من أبرز اللاعبين حالياً، ويمكنه أن يكون ضمن نخبة الأفضل بتاريخ الكرة الفلسطينية، لما له من قيمة فنية عالية في خط الدفاع، إضافة إلى الروح القتالية التي تميزه وبقية اللاعبين أثناء مجريات المباريات، وهناك لاعبون مميزون آخرون نعقد عليهم الأمل مثل المحترف في الدوري التشيلي جوناثان زوريلا، وتامر صيام، وعبدالله جابر، ومصعب البطاط، وسامح مراعبة، وياسر إسلامي، ومحمود وادي، وعدي الدباغ، والذين يشكلون العمود الفقري لتشكيلة المنتخب إلى جانب الحارس المتألق توفيق علي والحارس الثاني رامي حمادة، ويقوده المنتخب جهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي.

وأضاف: «المنتخب لعب خلال معسكره التدريبي مباراة ودية مع باكستان، وفاز فيها بثنائية نظيفة وتعادل أمام إيران بهدف لمثله، وخسر بهدف نظيف أمام العراق».

وعن الدعم الجماهيري المتوقع لفلسطين، قال شعث: «نحن على ثقة بأن الجمهور الإماراتي والجمهور العربي سيقف مع منتخبنا بقوة، ونتطلع إلى أن نكون عند حسن الظن بنا».