نادي الوصل ينشئ 69 محلاً تجارياً بالتعاون مع «رمال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرم نادي الوصل الرياضي عقد مقاولة جديداً مع شركة رمال الإمارات للمقاولات، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي، رئيس شركة نادي الوصل للاستثمار، عبيد سلطان الشامسي، والمدير التنفيذي لشركة رمال الإمارات للمقاولات، أحمد إسماعيل الزرعوني، حيث يهدف هذا التعاقد إلى إنشاء 69 محلاً تجارياً وسوبر ماركت أرضي مع ميزانين، إضافة إلى سكن خاص بالموظفين، وذلك بتمويل من بنك دبي الإسلامي.

وقال نادي الوصل على موقعه الرسمي: «يأتي هذا الاتفاق انطلاقاً من حرص نادي الوصل الرياضي على تفعيل جوانب الاستثمار لدعم التنوع الاقتصادي، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، التي تهدف إلى ضرورة اعتماد الأندية على مواردها الذاتية، لتحقيق النهضة الرياضية».

ويتضمن المشروع الاستثماري الجديد لنادي الوصل الرياضي، الذي سيتم تنفيذه خلال عامين، على 59 محلاً تجارياً وسوبر ماركت مع ميزانين، بجانب بعض الخدمات الأخرى في الجهة الجنوبية الواقعة مقابل مشروع الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم سكوير، إضافة إلى 10 محال تجارية أخرى، وسكن خاص بالموظفين ذي طابقين من الجهة الشمالية مقابل مستشفى لطيفة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي، راشد بالهول المهيري، أن «المشروع الاستثماري الجديد لنادي الوصل الرياضي، يأتي تماشياً مع رؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، بألا يكون نادي الوصل مجرد نادٍ تمارس فيه الألعاب الرياضية فقط، دون أن يميزه شيء عن الأندية الرياضية، بل أن يكون نادي الوصل رائداً على مستوى أندية الدولة في جميع النواحي الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن المال هو عصب الحياة بشكل عام، وأحد أهم مقومات النجاح في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي، لذلك يهدف مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي ومجالس إدارات الشركات التابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي تساعد النادي على تحقيق الاستقرار المادي على المديين القريب والبعيد، لبناء الفرق الرياضية بالشكل الذي يساعدها على تحقيق البطولات لكتابة تاريخ عريق يليق بقيمة وقامة نادي الوصل الرياضي».

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن عدد من المشروعات المقبلة، التي يتم التخطيط لتدشينها في المستقبل، رغبة في رفع إمكانات وقدرات النادي، لتعزيز مسيرة التنمية الاستثمارية لدى نادي الوصل الرياضي.

- الاتفاق يأتي انطلاقاً

من حرص النادي

على تفعيل جوانب

الاستثمار لدعم

التنوع الاقتصادي.