4 سباقات في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

ينطلق مهرجان محمد بن راشد للقدرة، اليوم، بإقامة سباق السيدات لمسافة 119 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ويشهد إقامة أربعة سباقات، تضم سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كيلومتراً، غداً، وسباق كأس جميلتي لمسافة 120 كيلومتراً المخصص للأفراس، بعد غدٍ، وسيكون مسك الختام إقامة النسخة الـ11 من كأس محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، يوم 4 يناير المقبل.

وأعلن نادي دبي للفروسية عن تقديم جوائز سخية للفائزات بالمراكز الأولى، تعد الأضخم على مستوى السباقات المخصصة للسيدات حول العالم، إذ ستحصل الفائزات بالمراكز الـ10 الأولى على سيارات فاخرة، بينما ستحصل الفارسات في المراكز من الـ11 إلى المركز الـ70 على جوائز مالية.

وستشهد النسخة الثالثة من سباق السيدات مشاركة أفضل الفارسات على مستوى العالم، إذ تبرز المنافسة بين بطلتي أول نسختين، حيث فازت بالسباق العام الماضي الفارسة البولندية كاميلا كارت على صهوة الجواد «ريزرباك ميكانو»، المملوك إلى إسطبلات «إم آر إم»، مسجلة زمناً قدره 3:11:11 ساعات، وجاءت في المركز الثاني الفارسة آية عبدالرضا على صهوة الجواد «فليمينغ إيفوري» المملوك إلى إسطبلات «إف 3»، مسجلة زمناً قدره 3:11:58 ساعات، وتبعتها في المركز الثالث حاملة لقب النسخة الأولى، الفارسة الإسبانية نارو كالفو على صهوة الجواد «كراون» المملوك إلى إسطبلات «إم 7»، مسجلة زمناً قدره 3:13:31 ساعات.