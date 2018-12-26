المصدر: الامارات اليوم

توثيق

بدأ نادي عجمان خطوات توثيق حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس، بإرسال رسالة رسمية إلى الحساب المخصص لذلك. وأكد «البرتقالي» أنه مؤسسة رياضية تستحق أن يكون الحساب الخاص بها موثقاً.

لجنة

يترقب أحد الأندية صدور قرار مهم بحقه من لجنة قضائية عليا باتحاد لعبة جماعية في قضية نزاع مالي، بعدما قررت إعادة النظر مجدداً في حيثيات القضية التي كانت ستكلف النادي مبالغ مالية كبيرة حال صدر حكم نهائي بشأنها.

الوحدة

ذكرت «سبورت 24» البرازيلية أن لاعب فلومينينسي البرازيلي، ايرتون سانتوس (28 عاماً)، تلقى عرضاً من نادي الوحدة للانضمام إليه في الانتقالات الشتوية يناير المقبل، كما أكدت أن اللاعب تلقى أيضاً عرضين من ناديين خليجيين آخرين.