«دبي البحري» ينظم 18 حدثاً رياضياً في «عام التسامح»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم العديد من الفعاليات في عام 2019، الذي يحمل عنوان «عام التسامح»، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2018-2019، الذي بدأ في «عام زايد 2018».

ومن المنتظر أن ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من بداية شهر يناير حتى شهر أبريل المقبلين، ما يصل إلى 18 سباقاً رياضياً بحرياً يتنوع بين الفعاليات التراثية، المتمثلة في سباقات القوارب والسفن الشراعية المحلية والقوارب السريعة (الشواحيف) والمنافسات الحديثة الدرّاجات المائية وألواح التزحلق المائية الطائرة والشراعية الحديثة، إضافة إلى فعاليات صيد الأسماك.

ويشهد شهر يناير المقبل انطلاق فعاليات الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدرّاجات المائية 2019، التي تستقطب نخبة من أبطال ونجوم هذه الرياضة من مختلف بلدان العالم يتنافسون على ألقاب تسع فئات مختلفة، يوم 12 يناير المقبل في شاطئ ميركاتو بدبي.