«لجنة الأطباق» توصي ببناء ميادين رماية أولمبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أوصت لجنة الأطباق، التي شكلها اتحاد الرماية والقوس والسهم، بالسعي لدى المسؤولين لبناء نادي للرماية يضم ميادين أولمبية، ووضع ضوابط لتفعيل النشاط المحلي وفق آليات علمية ومعايير فنية.

وحضر الأمين العام للاتحاد، عبدالله سالم بن يعقوب، جانباً من الاجتماع الأول للجنة الأطباق، وأكد أن مجلس الإدارة اتخذ قرار تشكيل اللجنة ليمنحها الصلاحيات الكاملة بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد لتسيير أمور اللعبة.

وقال بن يعقوب: «رماية الأطباق تعدّ الأمل في تحقيق الإنجازات المقبلة، ولذلك أمام اللجنة تحديات كبيرة، سواء على صعيد وضع اللوائح المنظمة للعبة، أو آليات الاختيار للتمثيل الخارجي، وكان لابد أن نمنح اللجنة صلاحيات واسعة للعمل وبدعم كبير، حتى تتحقق الأهداف التي رسمها مجلس الإدارة، وهو تأهل عدد من الرماة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والمنافسة على إحدى الميداليات».