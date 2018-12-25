المصدر: الامارات اليوم

عرض

كشف مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الفجيرة، جمعة العبدولي، أن ناديه تقدم بعرض إلى نادي النصر من أجل التعاقد مع مهاجمه البرازيلي صامويل روزا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

جوناثان

أكد لاعب كروز أزول المكسيكي، الأوروغوياني جوناثان رودريغز، أنه تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، بحسب ما ذكرت صحيفة «بولا في أي بي» المكسيكية، لكن اللاعب يميل للاستمرار مع ناديه.

معسكر

أكد مشرف فريق كرة القدم بنادي الوصل حميد يوسف، أنه سيتم منح لاعبي الفريق راحة لمدة أسبوع قبل أن يستأنف الفريق تجمعه مجدداً بمعسكر داخلي في الدولة، معتبراً أن الطقس حالياً يساعد على تنظيم هذا المعسكر.