المصدر: الامارات اليوم

«لجنة»

طالب مقرّبون من اتحاد لعبة جماعية، بتعيين ثلاثة مساعدين فنيين لمدير لجنة مهمة داخل الاتحاد، بشرط أن يكونوا من الكفاءات المشهود لها، للاستفادة منهم في إدارة الأمور الفنية للجنة المعنيّة بتسيير نشاط الاتحاد.

بنفيكا

دخل بنفيكا البرتغالي منافسة مع غريمه بورتو، لضم لاعب العين، البرازيلي كايو لوكاس، حسب صحيفة «أبولا» البرتغالية، التي أشارت إلى أن بورتو بات عليه الإسراع لحسم الصفقة، التي سعى إليها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

استغناء

استقرّ مدرب أحد الأندية الكبيرة في دوري الخليج العربي على الاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب، خلال الانتقالات الشتوية بسبب مردوده الضعيف مع الفريق، إلى جانب كثرة إصاباته في الدور الأول، وسيعزّز صفوفه بلاعب مميّز في الدور الثاني.