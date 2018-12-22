المصدر: الامارات اليوم

اجتماع

عقد مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية اجتماعاً مع مسؤولي لجنة مهمة بالاتحاد تم خلاله بحث المشكلات التي تعانيها اللجنة، ووضع آلية خاصة لمعالجتها، تفادياً لتفاقمها، بعدما شهدت هذه اللجنة أخيراً عاصفة من الانتقادات.

الحوسني

طالب مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي حارس الشارقة، عادل الحوسني، بمواصلة تقديم مستوى فني متطور وعدم التأثر سلباً نتيجة عدم اختياره في القائمة الأخيرة للمنتخب، رغم حصوله على جائزة أفضل حارس في الدوري بالفترة الأخيرة.

صدمة

نشر مشجّع لريفر بليت مقطع فيديو، لحظة وصوله إلى أبوظبي، إذ كان قام بشراء تذكرة نهائي مونديال الأندية، لكنه تلقى صدمة فور وصوله، بعدما علم بخسارة ريفر بليت أمام العين، خصوصاً أن المباراة أقيمت أثناء رحلة السفر، بينما ظل يردد قائلاً: «لماذا جئت».