المصدر: الامارات اليوم

عرض

تلقت إدارة نادي الإمارات عرضاً لبيع بطاقة لاعب الفريقين الأول والرديف يعقوب يوسف خلال الانتقالات الشتوية، بعد تألقه اللافت في دوري 21 عاماً، لكن الإدارة تتمسك باللاعب.

تحقيق

تترقّب الأوساط الرياضية، إعلان اتحاد لعبة جماعية عن نتائج التحقيق بعد اتهامات طالت مسؤولاً بارزاً في لجنة مهمة، بإساءة استخدامه منصبه، علماً بأن الاتحاد المعني لم يصدر حتى الآن بياناً رسمياً بواقعة الاتهامات.

ناصر

تلقّى لاعب دبا الفجيرة، ناصر عبدالهادي، أكثر من عرض في أندية دوري الخليج العربي للانتقال إلى أحدها في الفترة الشتوية، خصوصاً أن اللاعب يقدم أداء مميزاً مع فريقه في الدوري.