انطلاق النسخة الثانية من الألعاب الحكومية 3 أبريل المقبل

المصدر: دبي - وام

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن إقامة النسخة الثانية من المسابقة التي ينظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2019، والتي تحمل للجماهير المزيد من الإبداع والابتكار في التحديات، بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى.

وتعتزم اللجنة المنظمة زيادة عدد الفرق المشاركة، تلبية لرغبة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، كما تشهد النسخة الثانية من المسابقة مشاركة أوسع من الفرق الدولية، التي تمثل قارات العالم المختلفة، ما يعزز مكانة البطولة محلياً ودولياً.

وتُقام النسخة الثانية للألعاب الحكومية تحت شعار: «فريق واحد.. هدف واحد»، حيث تستهدف تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية، من خلال العمل الجماعي وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية، التي سيكون لها أثر إيجابي كبير في الصحة النفسية والبدنية والذهنية للموظفين، وتحقيق التواصل بين المؤسسات الحكومية في أجواء تنافسية حماسية غير تقليدية، مفعمة بالحيوية والنشاط، ما يدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على اتباع نمط حياة صحي مثالي، من خلال مجموعة من المبادرات والنشاطات التي تشكل الألعاب الحكومية قمة أولوياتها.

كما تتضمن النسخة المقبلة من الألعاب الحكومية مجموعة من التحديات والمنافسات التي شهدتها النسخة الأولى، بالإضافة إلى طرح مجموعة مستحدثة من التحديات المبتكرة التي تتطلب المزيد من الانسجام والتركيز من قبل الفرق المشاركة، فضلاً عن مواصفات القوة والقدرة على التحمل والذاكرة والغطس والتسلق، التي يتعين على المشاركين التحلي بها، ليتمكنوا من استكمال مشوارهم بنجاح واقتدار.

وأسوة بالنسخة الأولى، سترحب المبادرة بالحضور الجماهيري من جميع أطياف المجتمع، حيث تمثل فرصة فريدة لمتابعة القدرات البدنية والذهنية لموظفي الحكومة، خلال مراحل التصفيات والنهائيات، التي تتطلب التخطيط وتحقيق الإنجاز على مستوى الفريق، باستخدام قيمة العمل الجماعي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حقق الفوز بلقب النسخة الأولى للمسابقة مع فريق «F3»، من خلال أداء رائع في النهائيات بعد منافسة قوية مع بقية الفرق المشاركة، وبروح من العزيمة والإصرار أكمل الفريق بقيادة سموه جميع الحواجز في النهائيات باستثناء حاجز واحد فقط، وعاد سموه مع فريقه لإتمامه بعد نهاية البطولة، في بادرة تؤكد الأهداف التي رافقت فكرة إطلاق الألعاب الحكومية. وفاز بلقب السيدات فريق القنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية في دبي، وقد تبرع الفريقان بالجائزة النقدية البالغة مليون درهم لكل فريق للأعمال الخيرية في الدولة.

وشارك بالدورة الأولى 154 فريقاً، تمثل أكثر من 96 جهة دولية وحكومية اتحادية ومحلية من حكومات أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، حيث تضم 90 فريقاً من الرجال، و64 فريقاً من السيدات. وأكد مدير الألعاب الحكومية، مروان بن عيسى، أن النسخة الأولى من المسابقة أحرزت نجاحاً مبهراً، وسلطت الضوء على القدرات المتميزة لموظفي القطاع الحكومي، ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن مسابقة العام المقبل ستواصل البناء على هذا الزخم، الذي تردد صداه محلياً ودولياً، مشدداً على البعد العالمي الذي تحظى به المسابقة، انطلاقاً من دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ولفت بن عيسى إلى أن اللجنة المنظمة لمبادرة الألعاب الحكومية ستوجه دعوة المشاركة للجهات الحكومية المحلية والاتحادية والفرق العالمية، على أن يتولى المديرون العامون لكل جهة ترشيح المشاركين في الألعاب الحكومية، بما ينسجم مع أهداف المسابقة التي صممت لترسيخ روح العمل الجماعي والقدرة على ابتكار الحلول، والوصول إلى إنجازات جماعية تعكس القدرات الذهنية والبدنية للمشاركين، وتتنافس فرق السيدات وفرق الرجال بشكل مستقل، وضمن فئات مختلفة للفوز بجائزة مليون درهم.

وأشار إلى أهمية أن تستند عملية اختيار الفرق المشاركة إلى أسس عدة، من شأنها تعزيز فرص الفرق المشاركة في تحقيق الإنجازات خلال المنافسات، التي من أبرزها تحديد الأهداف المنشودة من اختيار الفريق، واختيار الأفراد القادرين على خوض غمار مثل هذه المنافسات، وتحديد قادة متمكنين ومؤثرين في معنويات الفرق وذوي قدرة على تحفيزهم بصورة مستمرة، واختيار مستويات مختلفة من القدرات، إضافة إلى اختيار أفراد يمتلكون القدرة على العمل ضمن فريق، ويتمتعون بحس عالٍ من المسؤولية.

وأوضح أنه، خلال منافسات النسخة الماضية من الألعاب الحكومية، قدمت بعض الفرق أداء استثنائياً، فاق جميع التوقعات، مشيراً إلى الأداء المتميز والمبدع الذي قدمته بعض الفرق النسائية، التي من المتوقع أن تترك بصمة كبيرة في النسخة المقبلة.

- تستهدف النسخة الثانية للألعاب الحكومية تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية، من خلال العمل الجماعي.