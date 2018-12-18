المصدر: الامارات اليوم

شوكوروف

ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر «توتير»، أن محترف الفريق اللاعب الأوزبكي أوتابيك شوكوروف، غادر الدولة للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس آسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل.

شكر

وجه حارس العين الدولي خالد عيسى، الشكر إلى كل الأمهات في الإمارات بعد الفوز على الترجي التونسي في مونديال الأندية، وقال على حسابه في «تويتر»، إن «حالة التوفيق التي كان عليها اللاعبون سببها دعوات الأمهات ودعم الجمهور».

الشحات

قال لاعب العين، المصري حسين الشحات، إنه لا يفكر في الرحيل عن العين، نافياً صحة ما تردّد حول انتقاله إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكداً أن تركيزه الحالي ينصب على العين لبلوغ نهائي مونديال الأندية.