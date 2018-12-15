الشارقة لتأكيد وصافة دوري اليد من بوابة الجزيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستكمل اليوم الجولة الخامسة في دوري اليد، بإقامة مباراتين في الخامسة عصراً، يستقبل في الأولى فريق الشارقة ضيفه الجزيرة، في مواجهة يطلبها الملك تأكيداً للوصافة، ويتطلع إليها فخر أبوظبي لتحسين مركزه، على أن يحل الظفرة في ثانية المواجهات ضيفاً على بني ياس في مواجهة تحمل شعار الانتصار الأول لكلا الفريقين في البطولة.

فعلى صالة الشارقة، يدرك الملك أهمية تحقيق انتصاره الرابع في البطولة وبلوغ النقطة 13 التي ستبقيه على مقربة من الصدارة، خصوصاً أن منافسه ومتصدر الترتيب الحالي فريق شباب الأهلي صاحب رصيد 12 نقطة استهل أمس مبارياته في الجولة بمواجهة صعبة جمعته مع الوصل.

وعلى الطرف الآخر، يبحث الجزيرة صاحب النقاط الخمس عن تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل التي ستضمن لفخر أبوظبي تحسين مركزه على سلم الترتيب والارتقاء إلى النقطة الثامنة والمركز السادس. وبشعار الانتصار الأول، يبحث كل من الظفرة وبني ياس عن تسجيل حالة الفوز الأولى، وخطف النقاط الثلاث للمباراة الكفيلة بفض شراكتهما الحالية على صعيد النقطة الرابعة.