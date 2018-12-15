المصدر: الامارات اليوم

مكافآت

ينتظر أن يقوم أحد الأندية بتسليم لاعبي الفريق، خلال الساعات المقبلة، مكافآت مالية مقدرة، تقديراً للدور الكبير والمجهود المميز الذي قدموه، بعدما حققوا نتائج إيجابية مميزة في الدور الأول للدوري، وضعت الفريق في الاتجاه الصحيح.

كايو

ذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن نادي بورتو البرتغالي سيستمر في متابعة لاعب العين، البرازيلي كايو خلال مونديال الأندية، وذلك بعد تأهل «الزعيم» لمواجهة الترجي التونسي، لافتة إلى أن بورتو يأمل الحصول على توقيع كايو، وضمه عقب نهاية الموسم.

اعتذار

اعتذر لاعب الظفرة، سعيد الكثيري، عن الإدلاء بأي تصريحات صحافية عقب مباراة عجمان أول من أمس، معللاً السبب بأنه غير مؤهل نفسياً للحديث للإعلام، لعدم مشاركته أمام البرتقالي، على الرغم من حالة التألق التي كان عليها في مباراة الظفرة الأخيرة.