المصدر: الامارات اليوم

ماركينيوس

دخل نادي فلومينينسي البرازيلي في مفاوضات مع نادي كورينثيانز، لضم اللاعب البرازيلي ماركينيوس، الذي يلعب معاراً إلى النصر حتى نهاية الموسم، حسب صحيفة «غلوبو» البرازيلية، التي أكدت أن فلومينينسي حصل على موافقة ماركينيوس، لكن بشرط الاتفاق مع «العميد».

تفوق

حدّد اتحاد كرة اليد آلية احتساب درع التفوق، إذ يحصل الفائز بالدوري على نقاط تساوي عدد الفرق المشاركة في البطولة، ويحصل كل نادٍ مشارك على خمس نقاط، ويحصل بطل كأس الإمارات على 10 نقاط، وبطل الكأس على 20 نقطة، وبطل كأس نائب رئيس الدولة على 15 نقطة.

مدرب

عقد مدرب بأحد أندية دوري الخليج العربي جلسة مطولة مع ادارة النادي لتحديد احتياجات الفريق من اللاعبين الجديد خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وتمت مناقشة إمكانية دعم الفريق بعناصر متميزة، وفقاً للمقترحات المقدمة من المدرب.