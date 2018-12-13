مفكرة اليوم

دوري الخليج العربي
عجمان - الظفرة 16:45
بني ياس - دبا 16:50
الشارقة - الإمارات 19:30
الدوري الأوروبي
بشكتاش - مالمو 21:55
كي آر سي جينك -
ساربسبورغ 08 21:55
إشبيلية - كراسنودار 21:55
مارسيليا - ابولون ليماسول 21:55
لاتسيو - آينتراخت فرانكفورت 21:55
فياريال - سبارتاك موسكو 21:55
رابيد فيينا - جلاسكو رينجرز 21:55
مول فيدي - تشلسي 21:55
رين - إف سي أستانا 21:55
دينامو كييف - يابلونك 21:55
أرسنال - كارباغ اغدام 00:00
أوليمبياكوس - ميلان 00:00
الدوري السعودي
الاتفاق - الوحدة 18:30
الفتح - الفيصلي 18:30
الدوري المصري
طلائع الجيش - مصر المقاصة 21:00