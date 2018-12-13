 مفكرة اليوم - الإمارات اليوم

مفكرة اليوم

المصدر:
  • الامارات اليوم
التاريخ:

دوري الخليج العربي

عجمان - الظفرة 16:45

بني ياس - دبا 16:50

الشارقة - الإمارات 19:30

الدوري الأوروبي

بشكتاش - مالمو 21:55

كي آر سي جينك -

ساربسبورغ 08 21:55

إشبيلية - كراسنودار 21:55

مارسيليا - ابولون ليماسول 21:55

لاتسيو - آينتراخت فرانكفورت 21:55

فياريال - سبارتاك موسكو 21:55

رابيد فيينا - جلاسكو رينجرز 21:55

مول فيدي - تشلسي 21:55

رين - إف سي أستانا 21:55

دينامو كييف - يابلونك 21:55

أرسنال - كارباغ اغدام 00:00

أوليمبياكوس - ميلان 00:00

الدوري السعودي

الاتفاق - الوحدة 18:30

الفتح - الفيصلي 18:30

الدوري المصري

طلائع الجيش - مصر المقاصة 21:00

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