منتدى الإمارات للثقافة الرياضية يستعرض رؤية زايد في الرياضة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت جمعية الرياضيين منتدى الإمارات الرابع للثقافة الرياضية بمقر الجامعة الأميركية في الإمارات بدبي، بشعار «الرياضة في رؤية القائد المؤسس زايد»، وذلك ضمن خطة عملها الرامية إلى تعزيز المهنية، ونشر الوعي بالرياضة وممارستها وفق أسس يحكمها العلم والتخصص.

شهد المنتدى الأمير طلال بن بدر بن سعود آل عبدالعزيز، رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية، والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السابق في البحرين الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية، والدكتور أحمد سعد الشريف رئيس جمعية الرياضيين، والدكتور مثنى عبدالرزاق، رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات، كما حضره اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحاد الإماراتي للكاراتيه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادين العربي والمصري للترايثلون، والدكتور إبراهيم القناص، رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، والدكتور مثنى عبد الرزاق، رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات، والدكتور إبراهيم السكار، نائب رئيس جمعية الرياضيين.