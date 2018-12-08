المصدر: الامارات اليوم

حافلات

قرر نادي الشارقة توفير حافلات، لنقل مشجعي الفريق إلى ملعب الوصل، خلال مباراته اليوم مع الجزيرة في كأس رئيس الدولة، إذ ستتحرك الحافلات من مقري النادي في منطقتي سمنان والحزانة.

الجنيبي

تقدم نادي الشارقة بالتهنئة إلى عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، مدير الاحتراف، أحمد مبارك الجنيبي، بمناسبة ترقيته إلى رتبة رائد، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في خدمة وطنه.

لاعبون

تعرض لاعبو أندية في لعبة جماعية بالدولة، لضغوط من جهات عملهم، بلغت حد التأثير في مستقبلهم الوظيفي، لالتزامهم مع أنديتهم في جداول مسابقات مضغوطة، تفرض عليهم السفر واللعب ثلاث مباريات أسبوعياً.