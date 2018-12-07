المصدر: الامارات اليوم

«إشاعة»

ردّ نائب رئيس شركة النصر لكرة القدم، طارق الجناحي، على إحدى التغريدات، عن تقدم النادي بطلب للتعاقد مع المدرب الإسباني، كيكي فلوريس، بكلمة «إشاعة».

شوكوروف

طالب عدد من جمهور الشارقة على مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة النادي بتجديد عقد محترف الفريق الأوزبكي، شوكوروف، بعد أن تألق هذا الموسم.

اجتماعات

تساءل مراقبون عن عدم عقد مجلس إدارة اتحاد لعبة جماعية اجتماعاته الدورية منذ فترة طويلة، علماً بأن رئيس الاتحاد كان متحمساً عندما تم انتخابه لعقد الاجتماعات في موعدها.

فصل

رفض رئيس اتحاد لعبة فردية وساطة الأمين العام لعودة أحد الموظفين، الذي تم فصله أخيراً، بسبب خلافات حادة طالت علاقتهما في الفترة السابقة.

انتخابات

يُفكر أحد أفراد جيل 90 في خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، إذ بدأ اللاعب من الآن في التحرك نحو الحصول على دعم، رغم أن الانتخابات ستُجرى في 2020.

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