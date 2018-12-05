صدمة الدقيقة 93 تُفرح «الصقور» وتخيّب أمل البرتقالي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

خطف فريق الإمارات نقطة التعادل الصعبة أمام عجمان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أمس، ضمن المباراة التي أقيمت على استاد الإمارات برأس الخيمة في الجولة 12 من دوري الخليج العربي.

وكان البرتقالي في طريقه للفوز بعد التقدم في النتيجة منذ الدقيقة 76 من عمر المباراة عن طريق اللاعب النيجيري استانلي، لكن «الصقور» عاد بقوة بهدف في الدقيقة 93 عن طريق المصري حسام لطفي، ليصل عجمان إلى النقطة 17 في جدول الترتيب، بينما وصل الإمارات إلى النقطة التاسعة، إذ لايزال في المركز قبل الأخير.

وسيطر «الصقور» على الشوط الأول وكان الأخطر والأكثر وصولاً إلى حارس مرمى فريق عجمان، وأضاع وليد عمبر هدفين مؤكدين أحدهما وهو مواجه تماماً للمرمى داخل الجزاء، كما سدد الإيفواري بكاري كونيه كرة قوية مرت بجوار القائم، في حين غابت فاعلية المهاجم الفرنسي وهداف الفريق شيخ دياباتي عن المباراة، ليواصل الفريق مشواره من دون أي تأثير للاعبيه الأجانب.

وأضاع النيجيري ستانلي فرصة هدف مؤكد وهو على بعد خطوات من المرمى في الدقيقة 68، لكنه عاد وصحح خطأه بإحراز هدف عجمان الوحيد في المباراة من رأسية متقنة، وأضاع مهاجم عجمان فاندر فرصة الهدف الثاني من انفراد بالمرمى من وسط الملعب بسبب تدخل رائع من مدافع الإمارات سلطان حسين.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة نجح «الصقور» في إدراك التعادل في الدقيقة 93 من متابعة لرأسية المهاجم الفرنسي شيخ دياباتي، والتي تصدى لها الحارس لتعود وتجد متابعة حسام لطفي، الذي سددها في المرمى الخالي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.