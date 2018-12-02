محمد بن راشد يشهد كأس اليوم الوطني للقدرة في الوثبة

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق كأس اليوم الوطني للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبمشاركة 171 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وفاز بلقب السباق الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «سلاغير» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4:14:59 ساعات، وتبعه في المركز الثاني الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الجواد «بوليو» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 4:16:27 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد «فازيلي» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 (2) للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 4:16:28 ساعات.

تصدّر الفارس عبدالله محمد الحمادي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، باحتلاله المركز الأول على صهوة الجواد «فلور ديل كاريبي» المملوك إلى «إسطبلات الريف»، مسجلاً زمناً قدره 1:22:58 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «تونيز كوست» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:23:39 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس علي محمد الحوسني على صهوة الجواد «إتش إم» المملوك إلى «إسطبلات الريف»، مسجلاً زمناً قدره 1:23:40 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «سلاغير» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:23:50 ساعة، واحتل المركز الخامس الفارس الهندي شامندرا سينغيه على صهوة الجواد «أونور» المملوك إلى «إسطبل الجزيرة 2»، مسجلاً زمناً قدره 1:23:54 ساعة.

وحافظ الفارس عبدالله محمد الحمادي على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 2:38:17 ساعة، بينما تقدم الفارس علي محمد الحوسني من المركز الثالث إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 2:38:21 ساعة، كما صعد الفارس محمد جمعة المهيري من المركز الثامن إلى الثالث على صهوة الجواد «فورست» المملوك إلى «إسطبلات دباوي»، مسجلاً زمناً قدره 2:40:32 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس سعيد حمود الخياري متقدماً من المركز التاسع على صهوة الجواد «فازيلي» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 (2)»، مسجلاً زمناً قدره 2:40:42 ساعة، وتبعه في المركز الخامس الفارس حميد راشد المزروعي متقدماً من المركز العاشر على صهوة الجواد «أوبار ريو» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 (2)»، مسجلاً زمناً قدره 2:40:46 ساعة.

وتمسك الفارس عبدالله محمد الحمادي بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 3:33:09 ساعات، بينما واصل الفارس سعيد حمود الخياري تقدمه وجاء في المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 3:34:38 ساعات، وقفز الفارس عبدالرحمن الغيلاني من المركز الـ12 إلى الثالث على صهوة الجواد «بنت الريح الطيبة» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 3:36:52 ساعات، بينما تراجع وصيف المرحلة الثانية الفارس علي محمد الحوسني إلى المركز الرابع، مسجلاً زمناً قدره 3:38:07 ساعات، وتقدم الفارس راشد حمود الجنيبي من المركز الـ20 إلى الخامس على صهوة الجواد «سراب» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 3:38:19 ساعات.

فاز الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «سلاغير» المملوك إلى «إسطبلات إف 3» بلقب السباق.