المصدر: الامارات اليوم

روبيرو

امتنع لاعب فريق العين، البرتغالي روبين روبيرو، عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، وقال إنه ينتطر مونديال كأس العالم للأندية، من أجل بداية مشواره رسمياً مع الفريق، حتى يكون بعدها مخولاً الحديث مع وسائل الإعلام.

جلسة

طالب جمهور أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم بجلسة مصارحة ومكاشفة مع إدارة النادي، لبحث أسباب تراجع الفريق بعد النتائج السلبية الأخيرة له في الدوري، وكيفية الخروج من المرحلة الصعبة التي يمر بها.

كايو

نشر لاعب الوصل، البرازيلي كايو كانيدو، رسالة على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، مصحوبة بصورة أسد جريح، وعلق عليها، قائلاً: «أحياناً الملك يحتاج للتذكير لماذا هو ملك»، وذلك رداً على الانتقادات التي تم توجيهها له في مباراة «الإمبراطور» والشارقة.