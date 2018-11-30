بداية قوية لسيدات أيرلندا وفرنسا في أول أيام سباعيات دبي للرجبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، على ملعب «ذا سيفنز» بدبي منافسات بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي بمشاركة 16 فريقاً للرجال و12 للسيدات، حيث تستضيف دبي الجولة الافتتاحية لسلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجال، والثانية في سلسلة السيدات، بعد البطولة الافتتاحية التي أقيمت في جليندال، بولاية كولورادو الأميركية.

وشهدت منافسات السيدات أمس فوز فرنسا على إسبانيا 29-صفر، وكندا على فيجي 38-7، وذلك في المجموعة «ج»، بينما فازت أيرلندا على روسيا 26-صفر، ونيوزيلاندا على كينيا 34-7 في المجموعة «أ».

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الرجال اليوم بمشاركة 16 فريقاً، وقد أكد قائد فريق رجال أستراليا، أن معنويات فريقه عالية بعد الأداء القوي الذي قدمه في الولايات المتحدة، مشيراً إلى المستوى العالي لبطولة دبي، وإلى النجاح الذي حققه فريقه هنا.

وتحفل البطولة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المصاحبة للحدث، إذ أعلن المنظمون عن تخصيص ثلاث مناطق في قرية الرجبي لتقديم عروض موسيقية طوال عطلة نهاية الأسبوع (دي جي، فنانون، فرق).

وطوال الأيام الثلاثة للحدث ستقدم إحدى فنانات لاس فيغاس المقلدات لـ«بريتني سبيرز» أغاني شهيرة للأخيرة أمام جمهور الملعب رقم 1، في حين يقدم ريمكس ريتش من محطة دبي 92 الإذاعية أجمل فقرات روك الرجبي في التاسعة من مساء اليوم وغدا، بما فيها أشهر أغاني التسعينات وحتى الآن.