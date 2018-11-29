مجلس دبي الرياضي يكتسي حلة زاهية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقام مجلس دبي الرياضي، أمس، احتفالية مميزة باليوم الوطني الـ47، حيث تم تنظيم فعاليات متنوعة، تعبيراً عن حب وفخر واعتزاز منتسبي المجلس بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي ترمز إلى وحدة الصف وقوة الدولة ومكتسباتها الهائلة في جميع المجالات والميادين، وبقيمها ومبادئها في المحبة والتلاحم، وبما تمثله من نموذج حضاري فريد ومتطور في التسامح والتعايش والتنمية.

شارك في الاحتفالية، التي أقيمت بمقر المجلس في حي دبي للتصميم أمين عام المجلس، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، ومديرو الإدارات والأقسام، وجميع منتسبي المجلس، وممثلو عدد من أندية دبي.

واكتسى مقر المجلس حلة زاهية، حيث حرصت اللجنة المكلفة بتنظيم الاحتفال على تزيين المكان بالأعلام والصور والورود المزينة بألوان علم الإمارات، كما تم تنظيم مناطق الجلوس للضيوف على الطريقة الإماراتية التراثية وبث الأغاني الوطنية، ونظم المجلس مسيرة داخل مقره، شارك فيها جميع منتسبي المجلس، سار فيها الجميع رافعين علم الدولة، واختتمت المسيرة في القرية التراثية التي أقيمت بمقر المجلس، وتضمنت العديد من الأنشطة الشعبية، مثل عرض مقتنيات تراثية ومأكولات شعبية، كما قدمت فرقة فنية عروضاً فنية على أنغام الأغاني الوطنية.

وقال سعيد حارب، في تصريحات صحافية: الإمارات وطن للجميع من إماراتيين ومقيمين على أرضها الطيبة، وبالتالي فإنها احتفالية لنشر مبادئ المحبة والتعايش والانتماء في صفوف جميع أفراد المجتمع.