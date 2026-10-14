محمد بن راشد: أخي محمد القرقاوي من رفقاء مسيرتي.. وتكريمه مستحق

منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، محمد عبدالله القرقاوي، وشاح محمد بن راشد تقديراً لجهوده المستمرة في خدمة الوطن، وترجمة توجيهات سموّه، وإسهاماته الرائدة في دعم الكفاءات الوطنية، وترسيخ مسيرة التطوير الحكومي والإشراف على مجموعة من المشاريع الوطنية بنجاح.

وقلَّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، محمد القرقاوي، الوشاح خلال فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، والذي تم تنظيمه بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، وأعرب سموّه عن تمنياته لمحمد القرقاوي بدوام التميّز والتوفيق في خدمة الوطن.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «سعدت اليوم بلقاء فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة.. 1000 شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص، ومجموعة مميزة من القيادات الواعدة الشابة، وروح متجددة تقود التغيير القادم. مسيرتنا متسارعة لا تتباطأ، ومشاريعنا قيد التنفيذ في دبي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون درهم، ونستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور.. لن نتوقف».

وأضاف سموّه: «في ملتقى محمد بن راشد للقادة اليوم سعدت بمنح وشاح محمد بن راشد لأحد القيادات التنفيذية الوطنية المخلصة أخي محمد القرقاوي.. الذي رافقني بكل مثابرة وإخلاص واجتهاد عبر ثلاثة عقود من مسيرتي في خدمة الوطن. قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم.. رأيته صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته، ومتفانياً في خدمة أبناء بلده. تكريمه مستحق، وننتظر منه المزيد».

وتابع سموّه: «ضمن الملتقى اليوم أكدنا على أهمية أن تأخذ قياداتنا الشابة مكانها في التمكين، حيث كرمنا اليوم الأخ مروان بن غليطة بوسام محمد بن راشد للقيادة والذي يمنح لأفضل مدير عام في تمكين قيادات الصف الثاني والثالث.. أفضل مدير عام لا يختصر المؤسسة في شخصه، بل يبني فريقاً يكمل من بعده. مبروك لمروان».

إلى ذلك، هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد عبدالله القرقاوي، على منحه وشاح محمد بن راشد تقديراً لجهوده المستمرة في خدمة الوطن، وترجمة توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإسهاماته الرائدة في دعم الكفاءات الوطنية، وترسيخ مسيرة التطوير الحكومي والإشراف على مجموعة من المشاريع الوطنية بنجاح.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم ملتقى محمد بن راشد للقادة، حيث يجتمع فريق دبي من القطاعين العام والخاص مع قيادات المستقبل الشابة، بروح واحدة، وهدف واحد، وطموح واحد.. أن تكون دبي أفضل مكان للحياة في العالم. قلدنا خلال الملتقى الأخ مروان بن غليطة بوسام محمد بن راشد للقادة لتمكينه المستمر لقيادات الصف الثاني والثالث.. الوسام.. والتكريم.. والملتقى كلها رسالة للجميع بأن القيادات الجديدة الشابة هي ضمانة لاستمرار النمو.. واستمرار للزخم الذي تمضي به مسيرتنا بقيادة محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله».

وأضاف سموّه: «في ملتقى محمد بن راشد للقادة.. تم اليوم تكريم أخي محمد القرقاوي بوشاح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. تكريم مستحق لشخصية وطنية مخلصة لقيادتها.. متفانية في خدمة بلادها.. محمد القرقاوي أحد القيادات الذين عملوا على مدى ثلاثة عقود على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد على أرض الواقع. وأشرف على الكثير من المشاريع الوطنية الناجحة ونجح في تخريج كفاءات وكوادر وطنية شابة في دولة الإمارات. تستاهل الناموس يا بوسعيد».

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، محمد عبدالله القرقاوي، هو أحد خريجي مدرسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «رافق الأخ محمد القرقاوي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر ثلاثة عقود سخّر خلالها جهده لخدمة الوطن، واقترن طوال هذه العقود بالطموح والابتكار والإخلاص».

وأضاف سموّه: «محمد القرقاوي هو أحد خريجي مدرسة محمد بن راشد، ولا زال يقدم كل يوم أجمل الأمثلة في خدمة الوطن والمساهمة في صناعة ريادته، نبارك منحه اليوم وشاح محمد بن راشد تقديراً لجهوده وإسهاماته».

من جانبه، أعرب محمد القرقاوي عن شكره وتقديره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بهذا التكريم، مثمناً الدعم المباشر الذي تحظى به جميع الكوادر الوطنية من قبل سموّه، وتحفيزها على التميّز وتمكينها لقيادة المستقبل، وأكد أن هذا التكريم دافع لمضاعفة الجهود ومواصلة العطاء لتحقيق تطلعات الوطن التنموية، وتعزيز مكانته العالمية.

محمد بن راشد:

• أخي محمد القرقاوي رافقني بكل مثابرة وإخلاص واجتهاد عبر 3 عقود من مسيرتي في خدمة الوطن.

• محمد القرقاوي صادق الموقف والكلمة، مخلص لوطنه وقيادته، ومتفانٍ في خدمة أبناء بلده.

حمدان بن محمد:

• محمد القرقاوي شخصية وطنية مخلصة لقيادتها.. متفانية في خدمة بلادها.

مكتوم بن محمد:

• محمد القرقاوي أحد خريجي مدرسة محمد بن راشد، ولا زال يقدم كل يوم أجمل الأمثلة في خدمة الوطن.