إنفانتينو وديشامب والبرازيلي رونالدو ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي، الجهة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ13، الذي يقام سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، وأفضل لاعب في العالم لثلاث مرات سابقاً البرازيلي رونالدو، ومدرب منتخب فرنسا الفائز أخيراً بكأس العالم في روسيا، ديديه ديشامب، متحدثين في المؤتمر الذي سينعقد يومَي الثاني والثالث من يناير المقبل، في منتجع مدينة جميرا، تحت شعار «كرة القدم والاقتصاد».

وأكد المجلس في بيان صحافي، أمس، أن «إنفانتينو ورونالدو وديديه ديشامب سيكونون في مقدمة المشاركين بالمؤتمر، الذي يطرح سنوياً أهم القضايا على الساحة الكروية العالمية والمحلية، ويستعرض أبرز التجارب الناجحة لتعميمها والاستفادة منها».

وقال أمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، إن المؤتمر حقق العديد من المكاسب منذ انطلاقته عام 2006، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبات منصة مهمة وأساسية على روزنامة الأحداث الكروية الدولية، لما يقدمه من قضايا ومستجدات تحاكي واقع كرة القدم حالياً وترسم مستقبلها.

وأضاف: «على الصعيد المحلي فإن المؤتمر يحظى باهتمام خاص في هذه النسخة، نظراً إلى إقامته عقب منافسات كأس العالم للأندية، التي تقام في أبوظبي ديسمبر المقبل، وقبل انطلاق كأس آسيا التي تحتضنها الدولة بداية من الخامس من شهر يناير المقبل، ليشكل حلقة وصل بين حدثين كبيرين على أرض الدولة، من شأنهما أن يعززا مسيرة التطور والتنمية الرياضية».

من ناحية أخرى، كشف المجلس عن قائمة المُرشحين لنيل جائزة غلوب سوكر، التي يقام حفلها السنوي على هامش المؤتمر، ويتصدر قائمة المرشحين لنيلها، لاعب يوفنتوس الإيطالي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وينافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، والفرنسيان أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، والكرواتي لوكا مودريتش.

وترشح ديديه ديشامب، الذي يعتبر ثالث من يتوج بلقب كأس العالم لاعباً ومدرباً على مر التاريخ، لجائزة أفضل مدرب، ويتنافس في هذه الفئة مع مواطنه زين الدين زيدان، ومدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، ومدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، ومدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري.

ويتنافس على جائزة أفضل نادٍ لعام 2018، ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، ووصيفه ليفربول الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني المتوج بلقب الدوري الأوروبي، بينما يتنافس جورجي مينديز وجوناثان بارنيت وستيفانو كاستانا على جائزة أفضل وكيل أعمال.

ونقل مجلس دبي عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته بترشيحه مرة أخرى لجائزة أفضل لاعب في حفل الجوائز الذي يقام في دبي، والفائز بها أربع مرات سابقة من قبل، وقال: «يعد الحدث هو الأبرز على صعيد تكريم الرياضيين سنوياً، خصوصاً أنه يقام في مدينة دبي الرائعة التي أمتلك فيها ذكريات جميلة، بالفوز بالجائزة هنا سابقاً، وأتطلع قدماً للعودة إليها من أجل أمسية خاصة في شهر يناير المقبل».

كما قال ديشامب: «أشعر بالفخر لترشيحي نظراً إلى ما حققته هذا العام حتى الآن، لا يوجد إنجاز لمحترفي كرة القدم أهم من الفوز بلقب كأس العالم، سابقاً لاعباً وحالياً مدرباً، لكن حياتي لم تتغير ومبادئي بقيت ثابتة بالنسبة للعائلة والأصدقاء، وبالطبع هناك الكثير من الأهداف التي أسعى لتحقيقها في دوري الأمم الأوروبية، والتأهل إلى نهائيات أمم أوروبا المقبلة».

كريستيانو رونالدو:

«(غلوب سوكر) الحدث الأبرز على صعيد تكريم الرياضيين سنوياً، خصوصاً أنه يقام في مدينة دبي الرائعة التي أمتلك فيها ذكريات جميلة».

قائمة المرشحين لجائزة «غلوب سوكر»

• أفضل لاعب

كريستيانو رونالدو (لقب أبطال أوروبا).

أنطوان جريزمان (كأس العالم).

كيليان مبابي (كأس العالم).

محمد صلاح (وصيف بطل أوروبا).

لوكا مودريتش (بطل أوروبا ووصيف المونديال).

ليونيل ميسي (لقب الدوري الإسباني).

• أفضل نادٍ

ريال مدريد (بطل أبطال أوروبا).

أتلتيكو مدريد (بطل الدوري الأوروبي).

ليفربول (وصيف بطل أوروبا).

• أفضل مدرب

ديديه ديشامب (لقب كأس العالم).

زين الدين زيدان (أبطال أوروبا).

دييغو سيميوني (الدوري الأوروبي).

يورغن كلوب (وصيف بطل أوروبا).

ماسيمليانو أليغري (ثنائية الدوري والكأس الإيطاليين).

• أفضل وكيل أعمال

جورجي مينديز.

جوناثان بارنيت.

ستيفانو كاستانا.