هاملتون أول المنطلقين اليوم

المصدر: جوني جبور - أبوظبي

أكد بطل العالم للموسم الحالي، البريطاني لويس هاملتون، جدارته بلقبه العالمي الخامس، عقب إحرازه، وعلى متن سيارته «مرسيدس»، مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الذي يقام اليوم، ويعد الجولة الختامية في الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا1»، بعد أن نجح هاملتون، أمس، في تسجيل اللفة الأسرع في الحصة التأهيلية على حلبة مرسى ياس.

وسجل هاملتون التوقيت الأسرع البالغ دقيقة و34 ثانية و794 جزءاً من الثانية، متقدماً بفارق 162 جزءاً من الثانية عن زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي اكتفى بالمركز الثاني لانطلاقة السباق، فيما حل ثالثاً سائق فريق فيراري الألماني سيبستيان فيتيل، بتسجيله زمناً بلغ دقيقة و35 ثانية و125 جزءاً من الثانية.

وشهدت الحصة أفضلية مريحة لثنائي فريق مرسيدس طوال مجريات الأقسام الثلاثة للتجارب التأهيلية، مع تبادل بوتاس وهاملتون الأفضلية في تسجيل الأزمنة الأسرع، قابلتها معاناة لثنائي فريق فيراري على صعيد الإطارات، خصوصاً بعد أن جاء الفنلندي كيمي رايكونن السائق الثاني في فيراري بالمركز الرابع على شبكة انطلاق السباق، بتسجيله زمناً بلغ دقيقة و35 ثانية و364 جزءاً من الثانية.

ورفع هاملتون رصيده على صعيد المركز الأول لانطلاق السباق إلى 83 مرة، على مدار مسيرته الاحترافية، التي استهلها منذ عام 2007، كما أكد البريطاني سطوته على قطب الانطلاق الأول لحلبة مرسى ياس، بإحرازه هذا المركز للمرة الرابعة، بعد أعوام: 2011 و2014 و2016.