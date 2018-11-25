الإمارات تفوز بجائزة أفضل اتحاد تايكواندو لعام 2018

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تُوّجت الإمارات، أول من أمس، خلال توزيع جوائز الاتحاد الدولي للتايكواندو، بجائزة أفضل اتحاد لعام 2018، وذلك ضمن الحفل الذي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وأقيم على مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة، وحضره أيضاً سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس الاتحاد الدولي، الدكتور تشونج وون شوي، وعدد من القيادات الرياضية والمسؤولين.

واستلم الجائزة رئيس اتحاد الإمارات العميد أحمد الزيودي. وجاء فوز الإمارات تقديراً للجهود التي تقوم بها في تطوير اللعبة والاهتمام بها، وتنظيم العديد من البطولات الكبيرة، بما فيها الجائزة الكبرى التي تقام حالياً في الفجيرة.

وحصل الاتحاد الإيطالي على جائزة أفضل اتحاد محلي، وتوج الكوري الجنوبي، لي داي، بجائزة أفضل لاعب في العام، وحصلت التركية إريم يامان، على جائزة أفضل لاعبة.

ونال المدرب التركي علي شاهين، جائزة أفضل مدرب، وفاز الحكم المصري، محمد عادل، بجائزة أفضل حكم عن فئة الذكور، فيما نالت الحكمة، كسينيا تشوتشا، من روسيا البيضاء جائزة أفضل حكمة عن فئة الإناث.

وحصل لاعب منتخب مالدوفا، آرون كوك، على جائزة أفضل ركلة خلال العام، فيما حصل كل من حازم النعيمات وفرح الأسعد من الأردن على جائزة العطاء للتايكواندو، كما حصل منتسب نادي الفجيرة للفنون القتالية، محمد خالد، على جائزة أفضل متطوع في بطولات الجائزة.

وكان حفل توزيع الجوائز شهد تقديم عرض موسيقي قدمته أوركسترا الفجيرة، التابعة لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بقيادة الفنان الإماراتي، علي عبيد، إضافة إلى لوحات راقصة. وفي جانب متصل توّج رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، العميد أحمد الزيودي، اللاعبين الفائزين الأوائل في بطولة الجائزة الكبرى بالتايكواندو، حيث حلت كوريا الجنوبية في المركز الأول بإحرازها ثماني ميداليات ملونة وبواقع أربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

وأحرزت روسيا ميداليتين ذهبية وفضية في المرتبة الثانية، ثم تركيا بذهبية وبرونزية بالمركز الثالث، وحلت المنتخبات الأخرى في المراكز التي تلت ذلك، حيث أحرزت النرويج والصين ذهبية واحدة لكل منهما، تلتهم كرواتيا بفضية وثلاث برونزيات ثم إسبانيا بفضية وبرونزية واحدة، ثم تايلاند وبريطانيا بواقع فضية لكل منهما، وساحل العاج وإيران وإيطاليا برونزية واحدة لكل منها.

الاتحاد الدولي للتايكواندو اختار الإمارات لجائزة العام 2018 تقديرا لجهودها في تطوير اللعبة واستضافة العديد من البطولات الدولية