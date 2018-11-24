المصدر: الامارات اليوم

سوك

تهافت عدد كبير من مشجعي الوصل، أول من أمس، على التقاط صور «سيلفي» مع المحترف الكوري الجنوبي بان سوك، وذلك بعد إحرازه هدف التأهل لربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، في مرمى الأهلي المصري.

تكريم

كرم نادي الشارقة طفلاً صغيراً، كان قد ظهر في فيديو قصير وهو يردد كلمة «شرقاوي»، أثناء قيامه بتمارين العلاج الطبيعي، إذ تم منحه قميص النادي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل.

استاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاستاد آل مكتوم، قبل أيام من تسليمه إلى اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2019، إذ ظهر بصورة رائعة، وبألوان وإضاءة مبهرة.