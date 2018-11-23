المصدر: الامارات اليوم

حافلات

أعلن نادي الشارقة على «تويتر» عن توفير حافلات للجمهور الراغب في الذهاب إلى الفجيرة لمساندة الفريق في مباراة دبا بالدوري، علماً بأن الحافلات ستتحرك من مقر النادي في سمنان والحزانة.

تهنئة

هنأ اتحاد كرة القدم على صفحته عبر «تويتر» لجنة دوري المحترفين، بمناسبة فوز دوري الخليج العربي بجائزة أفضل دوري محترف في قارة آسيا في 2018، ضمن جوائز «صناعة الرياضة» الآسيوية التي جرت في تايلاند قبل أيام.

مفاوضات

ذكرت صحيفة «لانسي» البرازيلية أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع البرازيلي ريباس، لضمه في الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرة إلى أن ريباس لا يمانع الموافقة على العرض، خصوصاً أنه لا يشارك أساسياً مع فلامينغو.

بني ياس

يعود قلب دفاع بني ياس، حسن المحرمي، إلى صفوف فريقه، غداً، في مباراة النصر بالدوري، بعد انتهاء إيقافه الذي حرمه اللعب في مباراة العين، فيما عاد إلى تدريبات الفريق لاعب الوسط، فواز عوانة، وأحمد الشامسي، بعد شفائهما من الإصابة.

توقع

توقع مشجع عيناوي قبل صدور قرعة أبطال آسيا، أمس، الأندية التي سيواجهها «الزعيم»، مستنداً إلى المواسم السابقة التي لعب فيها مع الهلال السعودي والاستقلال الإيراني والريان أو الدحيل القطريين.

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