منصور بن محمد يتوّج الفائزين في حفل التفوق الرياضي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، الفائزين في حفل التفوق الرياضي، الذي أقيم تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمه مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «طموح بلا حدود».

وظفر نادي الوصل بجائزتين من فئات الجوائز المؤسسية، إذ نال جائزة أفضل شركة كرة قدم، وأفضل قطاع ألعاب وشركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، عن الموسم الرياضي المنصرم، 2017-2018.

وحاز النصر جائزة أفضل شركة للألعاب الرياضية، ونادي شباب الأهلي جائزة أفضل شركة كرة قدم في الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، ونادي دبي لأصحاب الهمم جائزة أفضل ناد نوعي، عن الموسم الماضي أيضاً.

وقام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم خمسة من روّاد الحركة الرياضية في دبي، وهم: الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، وعبدالله حارب الفلاحي، وخليفة سلطان بن سليمان، وعبدالله الساي، وجمعة غريب.

وقام سموّه بتكريم 11 فئة ممن شملها نموذج التفوق الرياضي للفئة الفردية، إذ وقع الاختيار على لاعب الوصل علي سالمين، ليكون أفضل لاعب في دبي عن الموسم المنقضي، ولاعب شباب الأهلي خليفة يوسف عتيق، كأفضل ناشئ في كرة القدم.

وضمن فئة الألعاب الفردية، حصل لاعب الوصل مبارك سالم آل بشر، على جائزة أفضل لاعب، ونالت لاعبة شباب الأهلي فاطمة يوسف عبدالله، أفضل لاعبة، ويوسف راشد المطروشي أفضل ناشىء.

كما حاز لاعبا الوصل: خليفة خلفان، ونادية عبدالله، جائزة أفضل لاعب ولاعبة في الألعاب الجماعية، بينما ذهبت جائزة أفضل ناشئة في الألعاب الجماعية إلى الريم جاسم من نادي شباب الأهلي.

واستحوذ نادي دبي لأصحاب الهمم على الجوائز الفردية والجماعية، إذ ذهبت جائزة أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية إلى محمد خميس، ونالت سهام مسعود جائزة أفضل لاعبة، وحصل عارف حسن، على جائزة أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية.

وأكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، أن مجلس دبي الرياضي سيواصل العمل لتطوير القطاع الرياضي في إمارة دبي على كل المستويات، وفق الخطة الاستراتيجية للمجلس التي تنسجم مع خطة الحكومة.

وقال في تصريحات صحافية: «يقوم المجلس بإطلاق البرامج والمبادرات التي تحفز على التميز والتفوق والابتكار، كما يتم تكريم أصحاب الإنجازات الفردية من المواهب الناشئة والرياضيين، جنباً إلى جنب مع تقدير روّاد العمل الرياضي وتكريمهم بما يليق وحجم عطائهم الطويل للقطاع الرياضي، لترسيخ مكانة الرياضة في الدولة، وتخريج أجيال من الرياضيين في مختلف المجالات، وهي مبادرة تقدير للروّاد ورسالة للأجيال الجديدة تؤكد قيم الوفاء والاعتزاز بالإرث».

وهنأ الطاير الفائزين في مختلف الفئات من الأندية الرياضية وشركات كرة القدم ومنتسبيها، الذين حصلوا على جوائز التفوق الرياضي للموسم الرياضي 2017-‏2018، معرباً عن تمنياته أن تواصل الأندية الرياضية وشركات كرة القدم تحقيق أهدافها وإسعاد جماهيرها.

حضر الحفل النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حميد القطامي، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، والأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية الرياضية، ورؤساء مجالس الأندية في الدولة.

المكرّمون

الفئات المؤسسية:

■ الوصل: أفضل شركة كرة قدم.

■ النصر: أفضل شركة للألعاب الرياضية.

■ شباب الأهلي: أفضل شركة كرة قدم في الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية.

■ نادي دبي لأصحاب الهمم: أفضل ناد نوعي.

الروّاد:

■ الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم.

■ عبدالله حارب الفلاحي.

■ خليفة سلطان بن سليمان.

■ عبدالله الساي.

■ جمعة غريب.

فئة الفردي:

■ علي سالمين: أفضل لاعب كرة القدم.

■ خليفة يوسف عتيق: أفضل ناشئ كرة القدم.

■ مبارك سالم آل بشر: أفضل لاعب لفئة الألعاب الفردية.

■ فاطمة يوسف عبدالله: أفضل لاعبة لفئة الألعاب الفردية.

■ يوسف راشد المطروشي: أفضل ناشئ في الألعاب الفردية.

■ خليفة خلفان: أفضل لاعب في الألعاب الجماعية.

■ نادية عبدالله: أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية.

■ الريم جاسم: أفضل ناشئة في الألعاب الجماعية.

■ محمد خميس: أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية.

■ سهام مسعود: أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية.

■ عارف حسن: أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية.

بلدية دبي راعياً استراتيجياً لدورة ند الشبا الرياضية

وقّع مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، اتفاقية تُصبح بموجبها بلدية دبي راعياً استراتيجياً للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ووقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، ومدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، وذلك على هامش حفل التفوق الرياضي الذي جرى أمس.

وأكد مطر الطاير، أن مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، يعملان معاً من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب حياة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت للقطاع الرياضي على صعيد المنشآت الرياضية والبنية التحتية التي يضاف لها المزيد سنوياً.