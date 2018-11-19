عبدالله صالح: كنا بحاجة إلى فوز معنوي أمام بوليفيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مشرف المنتخب الوطني لكرة القدم، عبدالله صالح، أن شكل الأداء الذي ظهر به المنتخب خلال مباراته الودية أمام بوليفيا، يوم الجمعة الماضية، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن تحضيراته لكأس آسيا، المقررة في الإمارات يناير المقبل، يدعو إلى التفاؤل، مشيراً إلى أن المنتخب خاض المباراة من دون أخطاء، وكشفت المباراة أيضاً أن هناك إصراراً كبيراً من لاعبي المنتخب على أن يكون لديهم حضور قوي في البطولة الآسيوية، مؤكداً أن لاعبي المنتخب ظهروا خلال المباراة بلياقة بدنية عالية، لافتاً إلى أن العناصر الجديدة في المنتخب، خصوصاً سيف راشد، ظهروا بصورة جيدة، رغم أن بعض اللاعبين بحاجة إلى المزيد من الوقت لتقديم الأفضل.

وقال عبدالله صالح لـ«الإمارات اليوم»: «شهدنا في مباراة بوليفيا روحاً جديدة في أوساط لاعبي المنتخب، وإصراراً قوياً على تغيير الصورة السابقة إلى الأفضل، قبل الدخول في أجواء كأس آسيا المقبلة، لكننا كنا بحاجة إلى الفوز في هذه المباراة لتحقيق فوز معنوي قبل البطولة القارية المرتقبة، وننتظر أن يتحقق ذلك خلال مباراتنا الودية، المقررة غداً، أمام نظيره المنتخب اليمني».

وأضاف: «هناك عدد كبير من اللاعبين ظهر بمستوى جيد، مثل سيف راشد وبندر الأحبابي، كما شهدنا أيضاً عودة جميلة لعامر عبدالرحمن، وكان للاعب خط الوسط، خميس إسماعيل، أثر كبير في تحكم المنتخب بمنطقة وسط الملعب، كما كانت هناك عودة قوية لإسماعيل الحمادي، خصوصاً في الشوط الأول، وفي المقابل فإن هناك بعض العناصر الشابة بحاجة إلى المزيد من الوقت لتقديم الأفضل، مثل علي سالمين».

وأشار عبدالله صالح إلى أن المنتخب استأنف تدريباته اليومية بمشاركة 26 لاعباً، عقب مباراته أمام بوليفيا، وذلك استعداداً لمباراته الودية الثانية، غداً، أمام المنتخب اليمني، آخر مبارياته الودية في ختام معسكره الداخلي الحالي، قبل عودة اللاعبين إلى فرقهم مجدداً وسيعودون إلى المنتخب في 15 من الشهر المقبل، لبدء المرحلة الأخيرة لبرنامج إعداد المنتخب قبل انطلاقة كأس آسيا.

ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى في كأس آسيا، التي تضم إلى جانبه منتخبات البحرين والهند وتايلاند.

وأوضح عبدالله صالح: «المنتخب بحاجة إلى بعض العمل والتعديلات في الجهة اليسرى».